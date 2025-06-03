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Англия
03 июня 2025, 12:32 | Обновлено 03 июня 2025, 13:41
444
1

ФОТО. Прощай, Nike. АПЛ презентовала мяч на сезон 2025/26

Новый мяч для футбольной лиги разработал известный бренд Puma

03 июня 2025, 12:32 | Обновлено 03 июня 2025, 13:41
444
1
ФОТО. Прощай, Nike. АПЛ презентовала мяч на сезон 2025/26
АПЛ

Английская Премьер-лига совместно с новым техническим спонсором PUMA официально представила болельщикам футбольный мяч на следующий сезон 2025/26.

Футбольный мяч состоит из 12 панелей одинакового размера, окрашенных в белый и фиолетовый цвета.

Мяч будет представлен на предсезонном товарищеском турнире, который пройдёт летом в США.

«Запуск нового мяча ознаменует начало захватывающей новой главы. Мы рады приветствовать PUMA в качестве ключевого партнёра в наших усилиях по развитию Премьер-лиги как на поле, так и за его пределами. С нетерпением ждём игру с новым мячом, который подарит незабываемые голы и моменты как игрокам, так и болельщикам», – отметил коммерческий директор Уилл Брасс.

Новый сезон Английской Премьер-лиги стартует 16 августа 2025 года.

ФОТО. Английская Премьер-лига презентовала мяч на сезон 2025/26

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Андрей Витренко Источник: Английская Премьер-лига
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