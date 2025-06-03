ФОТО. Прощай, Nike. АПЛ презентовала мяч на сезон 2025/26
Новый мяч для футбольной лиги разработал известный бренд Puma
Английская Премьер-лига совместно с новым техническим спонсором PUMA официально представила болельщикам футбольный мяч на следующий сезон 2025/26.
Футбольный мяч состоит из 12 панелей одинакового размера, окрашенных в белый и фиолетовый цвета.
Мяч будет представлен на предсезонном товарищеском турнире, который пройдёт летом в США.
«Запуск нового мяча ознаменует начало захватывающей новой главы. Мы рады приветствовать PUMA в качестве ключевого партнёра в наших усилиях по развитию Премьер-лиги как на поле, так и за его пределами. С нетерпением ждём игру с новым мячом, который подарит незабываемые голы и моменты как игрокам, так и болельщикам», – отметил коммерческий директор Уилл Брасс.
Новый сезон Английской Премьер-лиги стартует 16 августа 2025 года.
ФОТО. Английская Премьер-лига презентовала мяч на сезон 2025/26
A world 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧𝙚 🎬@premierleague x @pumafootball 🤝 pic.twitter.com/0NhWPpzZjb— PUMA Football (@pumafootball) June 3, 2025
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