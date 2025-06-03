На фоне скандала. Отец Степанова выбрал сборную для форварда

Роман Степанов, отец украинского форварда Артема Степанова, рассказал о конфликтах в сборной Украины (U-20), назвав единственную национальную команду, за которую хочет выступать его сын.

«Первое, что я хотел бы сказать. Все сплетни о его натурализации были лжи. На сегодняшний день никто из Немецкого футбольного союза к нам не обращался. Это все вымышленные истории от эксперта по рыбалке.

Этот же эксперт позволил себе обзывать моего несовершеннолетнего сына своей аудиторией. Это совершенно недопустимые изречения человека, который видит ситуацию только с одной выгодной для себя стороны. Он говорит, что мотивирует играть таким образом за сборную. Образами мотивирует?!

Дело в другом. В тренерском штабе сборной U-20 находится лицо, в прошлом совершавшее действия, направленные на создание препятствий Артему в сборной (конфликт произошел, когда Артему только исполнилось 16 лет). И, к сожалению, до сих пор продолжает это делать разными способами. На мой взгляд, это неигровые причины. В связи с этим его приезд в команду невозможен.

Тренировать юношеские сборные имеют тренеры, педагоги, которые ищут подход к каждому юному игроку. Они работают с детьми. И должны их учить играть лучше, мотивировать, а не наоборот», – сказал Роман Степанов.

Ранее сообщалось, что Артем Степанов отказался от вызова в сборную Украины U-20.