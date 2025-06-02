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  4. Матч третьего номера рейтинга АТР на Ролан Гаррос завершен досрочно
Ролан Гаррос
02 июня 2025, 15:30 | Обновлено 02 июня 2025, 16:23
958
0

Матч третьего номера рейтинга АТР на Ролан Гаррос завершен досрочно

Грикспор во втором сете отказался продолжать матч

02 июня 2025, 15:30 | Обновлено 02 июня 2025, 16:23
958
0
Матч третьего номера рейтинга АТР на Ролан Гаррос завершен досрочно
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третья ракетка мира Александр Зверев сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Матч 1/8 финала между представителем Германии и Таллоном Грикспором (ATP 35) из Нидерландов завершился досрочно. Грикспор во втором сете при счете 0:3 в пользу Зверева отказался продолжать матч.

Теннисисты провели на корте 54 минуты. Это было их десятое очное противостояние и восьмая победа немца.

Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала

Александр Зверев (Германия) [3] – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:4, 3:0, RET., Грикспор

Следующим соперником Зверева будет победитель противостояния Кэмерон Норри (Великобритания, ATP 81) – Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Ролан Гаррос 2025 Александр Зверев Кэмерон Норри Новак Джокович Таллон Грикспор
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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