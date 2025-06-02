Матч третьего номера рейтинга АТР на Ролан Гаррос завершен досрочно
Грикспор во втором сете отказался продолжать матч
Третья ракетка мира Александр Зверев сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Матч 1/8 финала между представителем Германии и Таллоном Грикспором (ATP 35) из Нидерландов завершился досрочно. Грикспор во втором сете при счете 0:3 в пользу Зверева отказался продолжать матч.
Теннисисты провели на корте 54 минуты. Это было их десятое очное противостояние и восьмая победа немца.
Ролан Гаррос 2025. 1/8 финала
Александр Зверев (Германия) [3] – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:4, 3:0, RET., Грикспор
Следующим соперником Зверева будет победитель противостояния Кэмерон Норри (Великобритания, ATP 81) – Новак Джокович (Сербия, ATP 6).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английская команда осталась недовольна выездными матчами в плей-офф турнира
Поднялись в классе 4 команды, и столько же выбыли в Первую лигу