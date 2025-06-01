Игрок Интера выдвинул ультиматум клубу. Футболист готов покинуть клуб

Центральный полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттеззи готов покинуть коллектив, если команду в дальнейшем будет тренировать Симоне Индзаги.

Согласно информации источника, футболист возмутился из-за решения тренера оставить его на скамейке запасных в финале Лиги чемпионов, в котором «змеи» проиграли ПСЖ (0:5).

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года, однако Давиде стремится рассмотреть варианты трансферов уже этим летом. Кандидатурой футболиста заинтересовался новоиспеченный чемпион Серии А – «Наполи».

В этом сезоне Фраттеззи отыграл 47 поединков, в которых оформил семь голов и две результативные передачи.