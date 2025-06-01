Игрок Интера выдвинул ультиматум клубу. Футболист готов покинуть клуб
Давиде Фраттеззи не хочет играть под руководством Симоне Индзаги
Центральный полузащитник миланского «Интера» Давиде Фраттеззи готов покинуть коллектив, если команду в дальнейшем будет тренировать Симоне Индзаги.
Согласно информации источника, футболист возмутился из-за решения тренера оставить его на скамейке запасных в финале Лиги чемпионов, в котором «змеи» проиграли ПСЖ (0:5).
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года, однако Давиде стремится рассмотреть варианты трансферов уже этим летом. Кандидатурой футболиста заинтересовался новоиспеченный чемпион Серии А – «Наполи».
В этом сезоне Фраттеззи отыграл 47 поединков, в которых оформил семь голов и две результативные передачи.
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