Определился последний участник клубного чемпионата мира
Путевку получил ФК «Лос-Анджелес», который обыграл мексиканскую команду «Америка».
1 июня состоялся матч клубного чемпионата мира между командами «Лос-Анджелес» – «Америка» Мехико.
Эта игра позволяла определить, кто заменит мексиканский «Леон» в основной сетке турнира.
В первом тайме команды голами не отметились, хотя на поле было очень много борьбы.
На 69-й минуте игрок «Америки» Брайан Родригес реализовал одиннадцатиметровый. Мексиканцы уже были готовы праздновать, но на 89-й минуте Игорь Жезус сломал их планы, сравняв счет.
Основного времени командам не хватило, чтобы выявить победителя, поэтому игра перешла в овертаймы.
На 115-й минуте игрок «Лос-Анджелеса» Дени Буанга вывел уже американский клуб вперед. Этот мяч оказался победным, и команда квалифицировалась на клубный чемпионат мира.
Клубный чемпионат мира. Квалификация
Лос-Анджелес (MLS) – Америка (Мексика) – 2:1
Голы: Жезус, 89, Буанга, 115 Родригес, 69 (пенальти)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Интер» потерпел поражение от ПСЖ
В финальном матче в Мюнхене ПСЖ разгромил Интер со счетом 5:0