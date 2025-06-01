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Клубный чемпионат мира
Лос-Анджелес
01.06.2025 05:30 – FT 2 : 1
Америка Мехико
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Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 09:10 | Обновлено 01 июня 2025, 09:29
761
1

Определился последний участник клубного чемпионата мира

Путевку получил ФК «Лос-Анджелес», который обыграл мексиканскую команду «Америка».

01 июня 2025, 09:10 | Обновлено 01 июня 2025, 09:29
761
1
Определился последний участник клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июня состоялся матч клубного чемпионата мира между командами «Лос-Анджелес» – «Америка» Мехико.

Эта игра позволяла определить, кто заменит мексиканский «Леон» в основной сетке турнира.

В первом тайме команды голами не отметились, хотя на поле было очень много борьбы.

На 69-й минуте игрок «Америки» Брайан Родригес реализовал одиннадцатиметровый. Мексиканцы уже были готовы праздновать, но на 89-й минуте Игорь Жезус сломал их планы, сравняв счет.

Основного времени командам не хватило, чтобы выявить победителя, поэтому игра перешла в овертаймы.

На 115-й минуте игрок «Лос-Анджелеса» Дени Буанга вывел уже американский клуб вперед. Этот мяч оказался победным, и команда квалифицировалась на клубный чемпионат мира.

Клубный чемпионат мира. Квалификация

Лос-Анджелес (MLS) – Америка (Мексика) – 2:1

Голы: Жезус, 89, Буанга, 115 Родригес, 69 (пенальти)

События матча

115’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Лос-Анджелес).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Лос-Анджелес).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Родригес (Америка Мехико).
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Лос-Анджелес (MLS) Америка Мехико клубный чемпионат мира по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Олексій Коваль
1 травня відбувся матч, і лише 1-го червня з'явилась новина, оперативненько
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