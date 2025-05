Энрике собрал уникальную коллекцию трофеев из ПСЖ

В финальном матче Лиги чемпионов французский ПСЖ победил итальянский «Интер» со счетом 5:0. Луис Энрике стал первым тренером ПСЖ (и вообще французских команд), кто сделал квадрупл в течение одного сезона.

«Пари Сен-Жермен» стал победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка Франции, а также Суперкубка страны.

Луис Энрике стал седьмым тренером, который выиграл с разными командами Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов:

🇫🇷 Luis Enrique’s PSG are now the FIRST EVER team from France to win the quadruple



🏆 Ligue 1

🏆Coupe de France

🏆Trophée des Champions

🏆UEFA Champions League#ChampionsLeague|#UCLfinal|#PSGINT pic.twitter.com/W0gW70e227