Пресс-конференция Индзаги накануне финала Лиги чемпионов против ПСЖ

31 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и итальянский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в немецком Мюнхене, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер миланского клуба Симоне Индзаги поделился ожиданиями от встречи с ПСЖ:

Тренер «Интера» Симоне Индзаги в интервью УЕФА: «Это нормально – волноваться из-за такой игры, на которой будут присутствовать такие болельщики, между двумя командами, которые заслуживают быть здесь.

О финале Лиги чемпионов в 2023 году: «Мы кое-чему научились из финала 2023 года – например, как лучше подготовиться к этому финалу. Конечно, каждая игра отличается. Как и в прошлый раз, нам противостоит великая команда.

Нам нужно играть с ПСЖ, зная, что будут моменты, когда мы будем страдать; и моменты, когда мяч будет у нас, а сопернику придется защищаться. Детали и моменты имеют решающее значение».

Индзаги – о своих футболистах: «Все мои игроки готовы выйти на поле. Это лучшее, о чем я мог мечтать. Эти футболисты за четыре года сделали многое: часто побеждали и иногда проигрывали – такое случается. Но мы отдали все силы, каждый из нас. Мы гордимся тем, что представляем «Интер».

Я мечтал сыграть в финале Лиги чемпионов – я не сделал этого как игрок, но благодаря этим футболистам у меня второй финал за три года в качестве тренера. Игроки настроены на победу. У меня все еще есть некоторые сомнения относительно того, кого выставить на поле».