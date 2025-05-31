«Такая ситуация». Голкипер Александрии выбрал новый клуб. Уже есть контракт

Украинский голкипер Георгий Ермаков, в нынешнем сезоне выступавший за «Александрию» на правах аренды, рассказал о планах на будущее.

– Какие планы у вас теперь? Возвращаетесь в Маккаби (Хайфа)?

– Сейчас еду на сбор с молодежной сборной Украины.

Клубные дела? У меня такая ситуация, что у меня есть действующий контракт с Маккаби (Хайфа) и жду, когда мне приехать в расположение клуба, – заявил голкипер.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань хочет видеть Георгия Еврмакова в житомирском Полесье.