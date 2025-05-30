ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец подписал новый контракт с клубом Серии А

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о подписании нового контракта с опытным вратарем Давидом Де Хеа.

По информации клуба, испанский голкипер заключил договор с «фиалками» до лета 2028 года.

Вратарь присоединился к итальянскому клубу перед стартом сезона 2024/25 после того, как целый год просидел без работы. За время проведенное в клубе Давид провел 42 матча за «фиалок», оформив 11 сухих поединков.

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» набрала 65 баллов и финишировала шестой. Команду со следующего сезона будет ждать квалификация Лиги конференций.