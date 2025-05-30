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Италия
30 мая 2025, 23:58 | Обновлено 31 мая 2025, 00:00
261
0

ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец подписал новый контракт с клубом Серии А

Давид Де Хеа продолжит защищать ворота «Фиорентины»

30 мая 2025, 23:58 | Обновлено 31 мая 2025, 00:00
261
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец подписал новый контракт с клубом Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о подписании нового контракта с опытным вратарем Давидом Де Хеа.

По информации клуба, испанский голкипер заключил договор с «фиалками» до лета 2028 года.

Вратарь присоединился к итальянскому клубу перед стартом сезона 2024/25 после того, как целый год просидел без работы. За время проведенное в клубе Давид провел 42 матча за «фиалок», оформив 11 сухих поединков.

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» набрала 65 баллов и финишировала шестой. Команду со следующего сезона будет ждать квалификация Лиги конференций.

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Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Давид Де Хеа продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Фиорентина
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