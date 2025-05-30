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Украина. Первая лига
30 мая 2025, 05:47 | Обновлено 30 мая 2025, 05:48
78
0

На один клуб из Первой лиги ожидает кадровая чистка

Опять игроками не довольны в «Минае»

30 мая 2025, 05:47 | Обновлено 30 мая 2025, 05:48
78
0
На один клуб из Первой лиги ожидает кадровая чистка
ФК Минай. Богдан Чуев

Четыре игрока основного состава могут покинуть перволиговый «Минай» после завершения сезона.

Об этом информирует издание UA-Футбол.

Как сообщает источник, речь идет о Тарасе Дмитруке, Богдане Чуеве, Назарии Воробчаке и Павле Тищуке, у которых завершаются контракты, а клуб их продлевать не собирается.

Клуб из Закарпатья в начале сезона ставил задачу на быстрое возвращение в Премьер-лигу. Сейчас клуб ведет борьбу за сохранение прописки в Первой лиге, ведь находится в шаге от переходных матчей.

Зимой команда уволила главного тренера Желько Любеновича за неудовлетворительные результаты. На его смену пришел экс-наставник тернопольской «Нивы» – Евгений Калиниченко.

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Тарас Дмитрук Назарий Воробчак Богдан Чуев Павел Тищук свободный агент
Александр Сильченко Источник: UA-Football
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