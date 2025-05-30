На один клуб из Первой лиги ожидает кадровая чистка
Опять игроками не довольны в «Минае»
Четыре игрока основного состава могут покинуть перволиговый «Минай» после завершения сезона.
Об этом информирует издание UA-Футбол.
Как сообщает источник, речь идет о Тарасе Дмитруке, Богдане Чуеве, Назарии Воробчаке и Павле Тищуке, у которых завершаются контракты, а клуб их продлевать не собирается.
Клуб из Закарпатья в начале сезона ставил задачу на быстрое возвращение в Премьер-лигу. Сейчас клуб ведет борьбу за сохранение прописки в Первой лиге, ведь находится в шаге от переходных матчей.
Зимой команда уволила главного тренера Желько Любеновича за неудовлетворительные результаты. На его смену пришел экс-наставник тернопольской «Нивы» – Евгений Калиниченко.
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