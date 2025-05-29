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  4. Левый Берег – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
29 мая 2025, 19:02 | Обновлено 29 мая 2025, 19:04
1627
0

Левый Берег – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились 29 мая в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге

29 мая 2025, 19:02 | Обновлено 29 мая 2025, 19:04
1627
0
Левый Берег – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Левый Берег

29 мая в первом матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Левый Берег» и «Металлист 1925».

Игра состоялась на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

На 38-й минуте Ари Моура открыл счет в матче. Бразилец точно пробил в девятку с 16 метров.

Украинская Премьер-лига. Переходный поединок

Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков – 0:1 (второй тайм)

Голы: Ари Моура, 38

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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