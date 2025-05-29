Украина. Премьер лига29 мая 2025, 19:02 | Обновлено 29 мая 2025, 19:04
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Левый Берег – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились 29 мая в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге
29 мая 2025, 19:02 | Обновлено 29 мая 2025, 19:04
1627
0
29 мая в первом матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Левый Берег» и «Металлист 1925».
Игра состоялась на стадионе «Левый Берег» в Киеве.
На 38-й минуте Ари Моура открыл счет в матче. Бразилец точно пробил в девятку с 16 метров.
Украинская Премьер-лига. Переходный поединок
Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков – 0:1 (второй тайм)
Голы: Ари Моура, 38
Видео голов и обзор матча
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