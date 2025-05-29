Левый Берег – Металлист 1925. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 мая в первом матче переходного плей-офф за право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2025/2026 встретились «Левый Берег» и «Металлист 1925».

Игра состоялась на стадионе «Левый Берег» в Киеве.

На 38-й минуте Ари Моура открыл счет в матче. Бразилец точно пробил в девятку с 16 метров.

Украинская Премьер-лига. Переходный поединок

Левый Берег Киев – Металлист 1925 Харьков – 0:1 (второй тайм)

Голы: Ари Моура, 38

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