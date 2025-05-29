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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Алонсо. Капитан Байера покинул клуб
Германия
29 мая 2025, 10:20 |
1523
0

ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Алонсо. Капитан Байера покинул клуб

Джонатан Та подписал четырехлетний контракт с «Баварией»

29 мая 2025, 10:20 |
1523
0
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Алонсо. Капитан Байера покинул клуб
ФК Бавария. Джонатан Та

Мюнхенская «Бавария» официально объявила о подписании немецкого центрального защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та.

Отмечается, что переход 29-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента. Он подписал с действующим чемпионом Германии четырехлетний контракт.

Джонатан Та защищал цвета «Байера» с 2015 года и за это время успел сыграть 402 поединка за клуб (18 голов, 13 ассистов), а также выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

В сезоне 2024/25 Джонатан Та провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Напомним, ранее из «Байера» официально ушел главный тренер Хаби Алонсо, которого на посту заменил Эрик тен Хаг.

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Джонатан Та Байер Бавария Хаби Алонсо трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
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