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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева после пенальти в финале КУ
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 15:14 | Обновлено 28 мая 2025, 15:23
1390
2

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева после пенальти в финале КУ

Александр подписал новый годовой контракт с опцией продления еще на год

28 мая 2025, 15:14 | Обновлено 28 мая 2025, 15:23
1390
2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило судьбу Караваева после пенальти в финале КУ
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Киевское «Динамо» объявило о продлении контракта с фланговым защитником Александром Караваевым.

Отмечается, что новое соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на весь следующий сезон. Также в договоре есть опция продления сотрудничества еще на 1 год.

Универсал выступает за «Динамо» с 2019 года. За это время он сыграл за столичный клуб 127 матчей в УПЛ, 11 матчей в Кубке Украины, 3 матча в Суперкубке Украины и 43 матча в еврокубках.

В сезоне 2024/25 Александр Караваев провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.5 миллионов евро.

Напомним, именно Александр Караваев не забил решающий пенальти в финале Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (1:1, 5:6 по пенальти).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Александр Караваев
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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roman75zpr
Ну до чого тут взагалi то пенальтi!
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+1
avk2307
А чому не після голу Шахтарю в додатковий час? або Фенербахче? 
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0
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