Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка ЧМ-2025 U-20 для Украины. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
28 мая 2025, 06:40 | Обновлено 28 мая 2025, 07:47
75
0

Жеребьевка ЧМ-2025 U-20 для Украины. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию жеребьевки 30 мая в 01:00 в чилийском Сантьяго

28 мая 2025, 06:40 | Обновлено 28 мая 2025, 07:47
75
0
Жеребьевка ЧМ-2025 U-20 для Украины. Смотреть онлайн LIVE
Chile 2025

В четверг, 29 мая, состоится жеребьевка финального турнира юниорского чемпионата мира по футболу U-20, который осенью примет Чили. Церемония начнется в Сантьяго в 18:00 по местному времени – это будет 01:00 ночи по Киеву (30 мая).

Перед жеребьевкой команды были распределены по 4 корзинам. Сборная Украины оказалась во второй корзине.

Украина получила право сыграть на турнире благодаря выходу в полуфинал Евро-2024 U-19, который проходил в Северной Ирландии. На мундиале страну представят игроки не старше 2005 года рождения, а возглавит команду Дмитрий Михайленко.

Мировое первенство среди 20-летних продлится с 27 сентября по 19 октября, матчи пройдут в пяти чилийских городах: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька.

Всего в турнире примут участие 24 сборные, которые будут разделены на 6 групп по 4 команды. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших третье место.

Чемпионат мира 2025 по футболу U-20

27 сентября – 19 октября, Чили

Корзины для жеребьевки

  • Корзина 1: Чили, Италия, США, Корея, Бразилия, Колумбия
  • Корзина 2: Новая Зеландия, Франция, Украина, Аргентина, Нигерия, Мексика
  • Корзина 3: Япония, Испания, ЮАР, Австралия, Панама, Норвегия
  • Корзина 4: Саудовская Аравия, Парагвай, Египет, Куба, Марокко, Новая Каледония

Жеребьевка ЧМ-2025 U-20 для Украины. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом жеребьевки

Список участников

По теме:
Сборная Украины U-20 попала во вторую корзину перед жеребьевкой ЧМ-2025
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Подготовка к ЧМ. Сборная Украины U-20 проведет два контрольных матча
жеребьевка Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Футбол | 27 мая 2025, 07:36 11
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб

«Интер» интересуется украинцем

«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня
Футбол | 27 мая 2025, 08:59 4
«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня
«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня

Бывший нападающий сборной Украины не удивлен, что горняки избрали Арду Турана

ВЕРНИДУБ: «Из Кривбасса уйдет 8 игроков, это будет борьба за выживание»
Футбол | 28.05.2025, 05:23
ВЕРНИДУБ: «Из Кривбасса уйдет 8 игроков, это будет борьба за выживание»
ВЕРНИДУБ: «Из Кривбасса уйдет 8 игроков, это будет борьба за выживание»
Ямаль заставил Барселону заблокировать трансфер. Флик на него рассчитывал
Футбол | 27.05.2025, 08:15
Ямаль заставил Барселону заблокировать трансфер. Флик на него рассчитывал
Ямаль заставил Барселону заблокировать трансфер. Флик на него рассчитывал
Фантастический камбек. Монфис с волевой победы стартовал на РГ
Теннис | 28.05.2025, 01:20
Фантастический камбек. Монфис с волевой победы стартовал на РГ
Фантастический камбек. Монфис с волевой победы стартовал на РГ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
26.05.2025, 10:58
Футбол
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
26.05.2025, 21:34 5
Другие виды
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
27.05.2025, 10:17 5
Футбол
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
26.05.2025, 20:45 26
Футбол
Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос
Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос
26.05.2025, 14:22 18
Теннис
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
Мудрик может вернуться на поле уже на этой неделе. Имеет шанс на награду
27.05.2025, 19:00 79
Футбол
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем