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  4. Он забивал Барселоне и за сборную. Украинец разочаровал свою клуб
Турция
28 мая 2025, 03:50 |
633
0

Он забивал Барселоне и за сборную. Украинец разочаровал свою клуб

Сикан может покинуть «Трабзонспор»

28 мая 2025, 03:50 |
633
0
Он забивал Барселоне и за сборную. Украинец разочаровал свою клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

24-летний украинский нападающий Даниил Сикан может уже летом покинуть «Трабзонспор».

По информации турецких СМИ, Сикан своей игрой разочаровал руководство «Трабзонспора», которое ждало от него лучших результатов. Такого же мнения придерживается и наставник клуба Фатих Текке, который даже заменил украинца в недавнем матче после первого тайма.

Украинцу дали время улучшить свою игру на летних сборах, если у него не получится, то трансфер – вопрос времени.

В этом сезоне Сикан провел за турецкий клуб 17 матчей, забил три гола и сделал один ассист. Ранее Сикан впервые стал отцом.

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Даниил Сикан Трабзонспор трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Günebakış Haber
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