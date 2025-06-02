Стало известно, какая зарплата будет в Хаби Алонсо в Реале
Испанский тренер возглавил мадридский гранд
Испанский специалист Хаби Алонсо стал новым главным тренером мадридского клуба «Реала».
Испанские СМИ рассекретили зарплату новоиспеченного наставника «Реала». Хаби будет зарабатывать в «Реале» 7-9 миллионов евро за сезон, что куда меньше, чем получал уже бывший тренер «бланкос» Карло Анчелотти (11 миллионов евро в год).
Отмечается, что мадридцы также заплатили «Байеру» компенсацию на тренера – около десяти миллионов евро.
Ранее Алонсо рассказал журналистам, что будет делать с лидерами клуба Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе после своего назначения.
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