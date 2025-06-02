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Испания
02 июня 2025, 01:18 |
201
0

Стало известно, какая зарплата будет в Хаби Алонсо в Реале

Испанский тренер возглавил мадридский гранд

02 июня 2025, 01:18 |
201
0
Стало известно, какая зарплата будет в Хаби Алонсо в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо стал новым главным тренером мадридского клуба «Реала».

Испанские СМИ рассекретили зарплату новоиспеченного наставника «Реала». Хаби будет зарабатывать в «Реале» 7-9 миллионов евро за сезон, что куда меньше, чем получал уже бывший тренер «бланкос» Карло Анчелотти (11 миллионов евро в год).

Отмечается, что мадридцы также заплатили «Байеру» компенсацию на тренера – около десяти миллионов евро.

Ранее Алонсо рассказал журналистам, что будет делать с лидерами клуба Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе после своего назначения.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид зарплаты Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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