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  4. «Лучше молись». Тренер гранда обратился к звезде
Англия
27 мая 2025, 23:37 |
383
0

«Лучше молись». Тренер гранда обратился к звезде

Между Рубеном Аморимом и Алехандро Гарначо напряженные отношения

27 мая 2025, 23:37 |
383
0
«Лучше молись». Тренер гранда обратился к звезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим и Алехандро Гарначо

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился лично к Алехандро Гарначо во время разговора с командой, сообщает Daily Mail.

По информации источника, во время собрания с командой 40-летний специалист четко дал понять 21-летнему футболисту то, что не рассчитывает на него.

«Лучше молись, что бы какой-то клуб подписал тебя» – сказал португалец.

Между игроком и тренером возник конфликт после того, как на финал Лиги Европы с «Тоттенхэмом» Аморим оставил Гарначо на скамье запасных. «Манкунианцы» уступили в том матче со счетом 1:0.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» интересуется игроком сборной Украины.

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Рубен Аморим Алехандро Гарначо чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
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