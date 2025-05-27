«Лучше молись». Тренер гранда обратился к звезде

Португальский тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился лично к Алехандро Гарначо во время разговора с командой, сообщает Daily Mail.

По информации источника, во время собрания с командой 40-летний специалист четко дал понять 21-летнему футболисту то, что не рассчитывает на него.

«Лучше молись, что бы какой-то клуб подписал тебя» – сказал португалец.

Между игроком и тренером возник конфликт после того, как на финал Лиги Европы с «Тоттенхэмом» Аморим оставил Гарначо на скамье запасных. «Манкунианцы» уступили в том матче со счетом 1:0.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» интересуется игроком сборной Украины.