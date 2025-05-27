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  4. Это так возобновил карьеру. Польский голкипер Барселоны продлит контракт
Испания
27 мая 2025, 19:38 |
331
2

Это так возобновил карьеру. Польский голкипер Барселоны продлит контракт

Войцех Щенсны переподпишет контракт на два года

27 мая 2025, 19:38 |
331
2
Это так возобновил карьеру. Польский голкипер Барселоны продлит контракт
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны продолжит выступать за клуб после возобновления карьеры.

Об этом сообщает издание Goal.pl.

Сообщается, что Щенсны продолжит сотрудничество с каталонцами не на год, а на два.

После возобновления карьеры поляк отыграл 30 матчей и пропустил 30 мячей. Войцех Щенсны стал чемпионом Испании, а также завоевал Суперкубок и Кубок страны.

Щенсны в своей карьере выступал за «Арсенал», «Брентфорд», «Рому» и «Ювентус».

За сборную Польши в последний раз выступал на чемпионате Европы 2024 года.

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Войцех Щенсны продление контракта Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Александр Сильченко Источник: Goal.com
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Комментарии 2
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Boodya
Ще десь 3 роки спокійно може пограти
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0
Iigor6583
Воцех в свої 35-ть нормально воротарить. Спокійно покурить сигару, зробить пару сейвів не напрягаючись. Так що в Барселоні проблеми з воротарем немає.
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0
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