Это так возобновил карьеру. Польский голкипер Барселоны продлит контракт
Войцех Щенсны переподпишет контракт на два года
35-летний польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны продолжит выступать за клуб после возобновления карьеры.
Об этом сообщает издание Goal.pl.
Сообщается, что Щенсны продолжит сотрудничество с каталонцами не на год, а на два.
После возобновления карьеры поляк отыграл 30 матчей и пропустил 30 мячей. Войцех Щенсны стал чемпионом Испании, а также завоевал Суперкубок и Кубок страны.
Щенсны в своей карьере выступал за «Арсенал», «Брентфорд», «Рому» и «Ювентус».
За сборную Польши в последний раз выступал на чемпионате Европы 2024 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-нападающий «Динамо» – о работе Каштру с Роналду
Артем Степанов уже второй раз проигнорировал вызов