Украинец попал в символическую сборную тура АПЛ от WhoScored

25 мая 2025 года состоялись матчи 38-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

По итогам 10 поединков статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную игровой недели.

В команду лучших попал украинский центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный. Его выступление в победном домашнем матче против «Лестера» (2:0) оценили в 8.04 балла.

В этой игре Илья совершил 6 защитных действий, лишь 1 раз позволил пройти себя на дриблинге, отдал ассист и выиграл 7 из 9 единоборств.