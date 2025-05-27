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  4. Украинец попал в символическую сборную тура АПЛ от WhoScored
Англия
27 мая 2025, 11:23 |
546
0

Украинец попал в символическую сборную тура АПЛ от WhoScored

Аналитики отметили игру Ильи Забарного

27 мая 2025, 11:23 |
546
0
Украинец попал в символическую сборную тура АПЛ от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

25 мая 2025 года состоялись матчи 38-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

По итогам 10 поединков статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную игровой недели.

В команду лучших попал украинский центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный. Его выступление в победном домашнем матче против «Лестера» (2:0) оценили в 8.04 балла.

В этой игре Илья совершил 6 защитных действий, лишь 1 раз позволил пройти себя на дриблинге, отдал ассист и выиграл 7 из 9 единоборств.

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Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу символическая сборная WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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