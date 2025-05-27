Украинец попал в символическую сборную тура АПЛ от WhoScored
Аналитики отметили игру Ильи Забарного
25 мая 2025 года состоялись матчи 38-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
По итогам 10 поединков статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную игровой недели.
В команду лучших попал украинский центральный защитник «Борнмута» Илья Забарный. Его выступление в победном домашнем матче против «Лестера» (2:0) оценили в 8.04 балла.
В этой игре Илья совершил 6 защитных действий, лишь 1 раз позволил пройти себя на дриблинге, отдал ассист и выиграл 7 из 9 единоборств.
🏴 Premier League Team of the Week pic.twitter.com/g86NR8EWA6— WhoScored (@WhoScored) May 26, 2025
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