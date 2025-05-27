Чарльтон Атлетик остается непобежденным в финалах плейо-фф

В финальном матче плей-офф английской Лиги 1 за право повыситься в Чемпионшип на легендарном «Уэмбли» «Чарльтон Атлетик» одолел «Лейтон Ориент» со счётом 1:0.

«Чарльтон» продлил свою победную серию в финалах плей-офф, выиграв все четыре из четырёх.

Статистика выступлений «Чарльтона» в финалах плей-офф:

2025, Лига 1: «Чарльтон» – «Лейтон Ориент» – 1:0

2019, Лига 1: «Чарльтон» – «Сандерленд» – 2:1

1998, Чемпионшип: «Чарльтон» – «Сандерленд» – 4:4 (7:6 по пен.)

1987, Чемпионшип: «Чарльтон» – «Лидс Юнайтед» – 1:1, 2:1

Другими двумя командами, которые вышли в Чемпионшип, стали «Бирмингем Сити» и «Рексем». Причём первые сделали это с рекордом Англии, набрав в чемпионате 111 очков.