Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева. Этот алкаш...»

Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз высказался относительно бывшего футболиста национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Александра Алиева:

«Вынужден реагировать, поскольку сейчас массово распространяется ложная информация скандального бывшего футболиста киевского «Динамо» Александра Алиева, которая может навредить репутации моей бригады.

Александра Алиева все мы хорошо знаем по низкому уровню интеллекта и алкоголизму. В первые дни полномасштабного вторжения Алиев сообщил, что он добровольцем пошел в ряды территориальной обороны Киева. Патрулировал улицы Оболони и не участвовал в боевых действиях. Но это не помешало ему, в обход бригады, напрямую через командование Сил территориальной обороны получить статус УБД... И вот сейчас Алиев решил кринжировать дальше, и в интервью Славе Демину он заявил, что служит в 129-м батальоне 112-й бригады.

Должен опровергнуть эту наглую ложь. Поскольку, я знаю этот батальон нашей бригады, это героические ребята, которые в боях получили себе имя, у них много погибших и я не буду спокойно смотреть, как этот алкаш пытается опорочить их имя. Александр Алиев никогда не проходил службу как военнослужащий в 129-м батальоне 112-й бригады, как собственно и в других наших регулярных подразделениях. Он тусовался в ДФТГ № 35, которое подчинено нашей бригаде, но участники этого формирования не имеют официального статуса военнослужащих Вооруженных Сил Украины, в отличие от наших регулярных батальонов, собственно как военные 129-го батальона. Я думаю не надо объяснять, чем боевая бригада отличается от ДФТГ в 2025 году.

Командование этого ДФТГ позволило Алиеву спокойно играть в футбольчик, посещать VIP-ложу стадиона «Динамо» и бухать в ресторанах, ну короче, все «тяготы тяжелой армейской службы» в период военного положения. Алиев также врал, как он «попадал под пули на Оболони» и как он должен «ехать освобождать Харьковщину». Все его фото с Донбасса сделаны в рамках «волонтерских поездок», где он не имел никаких военных задач. В апреле 2023 года Алиев за счет примазывания к ДФТГ проигнорировал повестку от Оболонского ТЦК, собственно он должен был быть официально мобилизован в регулярные войска, но он подключил связи и конечно никуда не мобилизовался.

Ну и я бы не писал это сообщение, даже несмотря на откровенный звездочет как он «летчик в танке горел», но... Но когда дружок немного поверил в себя и рассказывает, что он где-то «служит», это уже предел, учитывая, что многие спортивные журналисты в своих материалах ставили его в пример другим. И в первую очередь это неуважение и унижение тех ребят из теробороны, которые месяцами сидят в окопах и отдают свою жизнь и здоровье за таких, как этот лжец.

А вообще не впервые слышу истории как «элитка» зашарюеться в тыловых ДФТГ и мутит себе отсрочки от призыва. Открою секрет господину Алиеву, что служба в ресторанах не освобождает от мобилизации, вот такая несправедливость... Горячий привет ТЦК!»

Ранее Александр Алиев признался, что еще ни разу не стрелял.