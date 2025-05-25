Нидерланды. Определен победитель плей-офф за путевку в Лигу конференций
АЗ Алкмаар одержал драматичную победу над Твенте со счетом 3:2 с голом на 90+3
В Нидерландах АЗ Алкмар одержал драматичную победу над Твенте со счетом 3:2 в финале плей-офф за выход в Лигу конференций.
Начало матча было за гостями: на 22-й минуте Сем Стейн реализовал пенальти, а на 40-й оформил гол. Но еще до перерыва хозяева сократили отставание, на 43-й минуте отличился Мекс Мердинк.
Во втором тайме АЗ сравнял счет на 53-й минуте благодаря голу Рубена ван Боммеля. А решающий удар на 90+3-й минуте нанес Ибрагим Садик, который принес победу своему клубу.
Эта победа позволила АЗ Алкмар получить место во 2-м раунде квалификации Лиги конференций следующего сезона.
Эредивизи. Плей-офф за ЛК
Финал, 25 мая
АЗ Алкмар – Твенте – 3:2
Голы: Мердинк, 43, ван Боммель, 53, Садик, 90+3 – Стейн, 22 (пен), 40
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