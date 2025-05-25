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Чемпионат Нидерландов
АЗ Алкмаар
25.05.2025 19:00 – FT 3 : 2
Твенте
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Нидерланды
25 мая 2025, 23:23 | Обновлено 26 мая 2025, 00:32
288
0

Нидерланды. Определен победитель плей-офф за путевку в Лигу конференций

АЗ Алкмаар одержал драматичную победу над Твенте со счетом 3:2 с голом на 90+3

25 мая 2025, 23:23 | Обновлено 26 мая 2025, 00:32
288
0
Нидерланды. Определен победитель плей-офф за путевку в Лигу конференций
АЗ Алкмаар

В Нидерландах АЗ Алкмар одержал драматичную победу над Твенте со счетом 3:2 в финале плей-офф за выход в Лигу конференций.

Начало матча было за гостями: на 22-й минуте Сем Стейн реализовал пенальти, а на 40-й оформил гол. Но еще до перерыва хозяева сократили отставание, на 43-й минуте отличился Мекс Мердинк.

Во втором тайме АЗ сравнял счет на 53-й минуте благодаря голу Рубена ван Боммеля. А решающий удар на 90+3-й минуте нанес Ибрагим Садик, который принес победу своему клубу.

Эта победа позволила АЗ Алкмар получить место во 2-м раунде квалификации Лиги конференций следующего сезона.

Эредивизи. Плей-офф за ЛК

Финал, 25 мая

АЗ Алкмар – Твенте – 3:2

Голы: Мердинк, 43, ван Боммель, 53, Садик, 90+3 – Стейн, 22 (пен), 40

Сетка плей-офф

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чемпионат Нидерландов по футболу АЗ Алкмаар Твенте Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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