Нидерланды. Определен победитель плей-офф за путевку в Лигу конференций

В Нидерландах АЗ Алкмар одержал драматичную победу над Твенте со счетом 3:2 в финале плей-офф за выход в Лигу конференций.

Начало матча было за гостями: на 22-й минуте Сем Стейн реализовал пенальти, а на 40-й оформил гол. Но еще до перерыва хозяева сократили отставание, на 43-й минуте отличился Мекс Мердинк.

Во втором тайме АЗ сравнял счет на 53-й минуте благодаря голу Рубена ван Боммеля. А решающий удар на 90+3-й минуте нанес Ибрагим Садик, который принес победу своему клубу.

Эта победа позволила АЗ Алкмар получить место во 2-м раунде квалификации Лиги конференций следующего сезона.

Эредивизи. Плей-офф за ЛК

Финал, 25 мая

АЗ Алкмар – Твенте – 3:2

Голы: Мердинк, 43, ван Боммель, 53, Садик, 90+3 – Стейн, 22 (пен), 40

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