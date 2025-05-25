Испания25 мая 2025, 22:45 |
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Атлетик – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги 2024/25
25 мая 2025, 22:45 |
622
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25 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ла Лига 2024/25. 38-й тур, 25 мая
Атлетик – Барселона – 0:2 (матч продолжается)
Голы: Левандовски, 14, 17
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Левандовски, 14 мин.
ГОЛ! 0:2 Левандовски, 17 мин.
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