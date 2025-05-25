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Испания
25 мая 2025, 22:45 |
622
0

Атлетик – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги 2024/25

25 мая 2025, 22:45 |
622
0
Атлетик – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

25 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Атлетик – Барселона – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Левандовски, 14, 17

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 14 мин.

ГОЛ! 0:2 Левандовски, 17 мин.

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Атлетик Бильбао Барселона Атлетик - Барселона видео голов и обзор Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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