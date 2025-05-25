Атлетик – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 мая проходит матч 38-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетик и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Ла Лига 2024/25. 38-й тур, 25 мая

Атлетик – Барселона – 0:2 (матч продолжается)

Голы: Левандовски, 14, 17

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 14 мин.

ГОЛ! 0:2 Левандовски, 17 мин.