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  4. Миколенко сделал ассист на Алькараса в матче Эвертона против Ньюкасла
Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.05.2025 18:00 – FT 0 : 1
Эвертон
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Англия
25 мая 2025, 19:34 | Обновлено 25 мая 2025, 19:48
836
6

Миколенко сделал ассист на Алькараса в матче Эвертона против Ньюкасла

Украинский хавбек отметился результативным действием в последнем туре

25 мая 2025, 19:34 | Обновлено 25 мая 2025, 19:48
836
6
Миколенко сделал ассист на Алькараса в матче Эвертона против Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отметился результативной передачей в матче 38-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла», который продолжается на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

На 65-й минуте поединка Миколенко вывел Карлоса Алькараса на удобную позицию, и тот точным ударом открыл счет в игре (1:0).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В нынешнем сезоне АПЛ Виталий забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 35 сыгранных матчах.

После 70 минут «ириски» имеют минимальное преимущество в гостевом поединке (1:0).

Для «Эвертона» этот матч носит формальный характер, «ириски» уже гарантировали себе сохранение прописки в элитном дивизионе. В то же время «Ньюкасл» борется за попадание в Лигу чемпионов.

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Эвертон Виталий Миколенко Ньюкасл Ньюкасл - Эвертон видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Карлос Алькарас (футболист)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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+3
Обсервер Влад
Який Карлітос шустрий - і в футбол в Англії грає, і одночасно в теніс у Франції на Ролан Гарос
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+1
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antt
Карлос Алькарас. Хто не дивиться матчі АПЛ, то б не повірив що Миколенко грає з Карлосом Алькарасом в одній команді. ТІльки іншим, з Аргентини.
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+1
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sahka1981
Віталя молодець!
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