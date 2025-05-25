Миколенко сделал ассист на Алькараса в матче Эвертона против Ньюкасла

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отметился результативной передачей в матче 38-го тура Английской Премьер-лиги против «Ньюкасла», который продолжается на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

На 65-й минуте поединка Миколенко вывел Карлоса Алькараса на удобную позицию, и тот точным ударом открыл счет в игре (1:0).

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В нынешнем сезоне АПЛ Виталий забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи в 35 сыгранных матчах.

После 70 минут «ириски» имеют минимальное преимущество в гостевом поединке (1:0).

Для «Эвертона» этот матч носит формальный характер, «ириски» уже гарантировали себе сохранение прописки в элитном дивизионе. В то же время «Ньюкасл» борется за попадание в Лигу чемпионов.