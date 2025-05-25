Как товарняк. Вильяреал уверенно победил Севилью в игре с шестью голами

25 мая в матче 38-го тура Ла Лиги встречались Вильяреал и Севилья.

Для обеих команд уже были решены вопросы перед этой игрой. "Вильяреал" попал в зону Лиги чемпионов, а "Севилья" сохранила прописку в чемпионате Испании.

Игра получилась открытой с множеством голевых моментов. В итоге футболисты «Вильяреала» были точнее.

В первом тайме на три мяча хозяев Севилья ответила одним, а во втором команды обменялись голами.

«Вильяреал» завершил сезон на 5-й строчке, а «Севилья» провалила чемпионат и итоговая – 17-я позиция.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Ла Лига. 38-й тур

Вильяреал – Севилья – 4:2

Голы: Пино, 4, Гуе, 8, 53, Баэна, 39 – Соу, 29, Мартинес, 85.

Фотоочет с матча