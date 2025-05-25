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  4. Карпаты – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 18:45 |
443
0

Карпаты – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в 30-м туре УПЛ

25 мая 2025, 18:45 |
443
0
Карпаты – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

25 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились львовские «Карпаты» и луганская «Заря».

Хозяева поля с первых минут начали активно атаковать. Было понятно, что Владислав Лупашко сделал ставку на быстрый гол.

На 17-й минуте Владислав Бабогло забил головой. Не успели «Карпаты» порадоваться, как через несколько минут Джордан счет сравнял.

Бразилец также забил головой.

УПЛ. 30-й тур. 25 мая

Карпаты Львов – Заря Луганск – 1:1 (первый тайм)

Голы: Бабогло, 17, – Джордан, 25

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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