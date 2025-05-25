Украина. Премьер лига25 мая 2025, 18:45 |
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Карпаты – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в 30-м туре УПЛ
25 мая 2025, 18:45 |
443
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25 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились львовские «Карпаты» и луганская «Заря».
Хозяева поля с первых минут начали активно атаковать. Было понятно, что Владислав Лупашко сделал ставку на быстрый гол.
На 17-й минуте Владислав Бабогло забил головой. Не успели «Карпаты» порадоваться, как через несколько минут Джордан счет сравнял.
Бразилец также забил головой.
УПЛ. 30-й тур. 25 мая
Карпаты Львов – Заря Луганск – 1:1 (первый тайм)
Голы: Бабогло, 17, – Джордан, 25
Видео голов и обзор матча
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