Украина. Премьер лига25 мая 2025, 18:08 |
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Полесье – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги
25 мая 2025, 18:08 |
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В воскресенье, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Кривбассом».
Встречу принимает Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
Украинская Премьер-лига. 30-й тур
Полесье – Кривбасс – 0:0 (обновляется)
Гол:
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