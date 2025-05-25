В воскресенье, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Кривбассом».

Встречу принимает Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

Полесье – Кривбасс – 0:0 (обновляется)

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