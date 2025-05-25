Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
25 мая 2025, 18:08 |
257
0

Полесье – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги

25 мая 2025, 18:08 |
257
0
Полесье – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье. Факундо Батиста

В воскресенье, 25 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и «Кривбассом».

Встречу принимает Центральный стадион в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

Полесье – Кривбасс – 0:0 (обновляется)

Гол:

По теме:
Карпаты – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Вновь Твердохлеб. Кривбасс вышел вперед в матче с Полесьем
ВИДЕО. Карпаты и Заря обменялись голами. Бабогло и Джордан забили головой
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бронза и Суперфинал Евролиги. Женская сборная Украины перестреляла Чехию
Футбол | 25 мая 2025, 18:27 0
Бронза и Суперфинал Евролиги. Женская сборная Украины перестреляла Чехию
Бронза и Суперфинал Евролиги. Женская сборная Украины перестреляла Чехию

Подопечные Юрия Клименко завоевали бронзовые медали первого этапа Евролиги

Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Футбол | 25 мая 2025, 09:23 0
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против

Испанец не хочет, чтобы клуб продавал Франа Гарсию

Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Футбол | 24.05.2025, 21:34
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Стало известно, где Полтава будет принимать соперников в УПЛ
Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера
Футбол | 25.05.2025, 12:36
Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера
Фабрицио Романо: Туран станет новым тренером Шахтера
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
Футбол | 24.05.2025, 18:43
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
ВИДЕО. Очень повезло. Ошибка Лунина при выходе в матче с Реалом Сосьедад
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 14
Футбол
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
КОСТЮК: Заходишь в ресторан, и аппетит просто исчезает, потому что невкусно
24.05.2025, 11:04 4
Теннис
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
Итоги Первой лиги. Турнирная таблица: Эпицентр и Полтава вышли в УПЛ
24.05.2025, 13:57 11
Футбол
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 2
Бокс
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
Остается в Европе. Кевин Де Брюйне достиг соглашения с новым клубом
24.05.2025, 19:27 5
Футбол
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
Украинский голкипер вышел на замену вместо вингера и доиграл матч в атаке
24.05.2025, 21:47 3
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
25.05.2025, 00:40
Бокс
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
Барселона разочаровала Гвардиолу. Пеп получил отказ
24.05.2025, 08:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем