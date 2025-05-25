Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25 мая в 18:00 состоится матч последнего, 38-го тура АПЛ
25 мая в 18:00 состоится матч последнего, 38-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль сыграет против Кристал Пэлас на домашней арене Энфилд.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ливерпуль имеет 83 очка и досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз (столько же титулов имеет Ман Юнайтед).
Кристал Пэлас завоевал Кубок Англии и получил право выступать в Лиге Европы.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (83 очка), Арсенал (71), Манчестер Сити (68), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 66), Ноттингем Форест (65).
АПЛ. 30-й тур, 2 мая
- 18:00. Борнмут – Лестер
- 18:00. Вулверхэмптон – Брентфорд
- 18:00. Ипсвич – Вест Хэм
- 18:00. Ливерпуль – Кристалл Пелас
- 18:00. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
- 18:00. Ноттингем Форест – Челси
- 18:00. Ньюкасл – Эвертон
- 18:00. Саутгемптон – Арсенал
- 18:00. Тоттенхэм – Брайтон
- 18:00. Фулхэм – Манчестер Сити
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE трансляции
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports
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