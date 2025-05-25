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Чемпионат Англии
Ливерпуль
25.05.2025 18:00 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 мая 2025, 16:23 | Обновлено 25 мая 2025, 17:18
48
0

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая в 18:00 состоится матч последнего, 38-го тура АПЛ

25 мая 2025, 16:23 | Обновлено 25 мая 2025, 17:18
48
0
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая в 18:00 состоится матч последнего, 38-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль сыграет против Кристал Пэлас на домашней арене Энфилд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль имеет 83 очка и досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз (столько же титулов имеет Ман Юнайтед).

Кристал Пэлас завоевал Кубок Англии и получил право выступать в Лиге Европы.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (83 очка), Арсенал (71), Манчестер Сити (68), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 66), Ноттингем Форест (65).

АПЛ. 30-й тур, 2 мая

  • 18:00. Борнмут – Лестер
  • 18:00. Вулверхэмптон – Брентфорд
  • 18:00. Ипсвич – Вест Хэм
  • 18:00. Ливерпуль – Кристалл Пелас
  • 18:00. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
  • 18:00. Ноттингем Форест – Челси
  • 18:00. Ньюкасл – Эвертон
  • 18:00. Саутгемптон – Арсенал
  • 18:00. Тоттенхэм – Брайтон
  • 18:00. Фулхэм – Манчестер Сити

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE трансляции

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

Ливерпуль – Кристал Пэлас
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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