25 мая в 18:00 состоится матч последнего, 38-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль сыграет против Кристал Пэлас на домашней арене Энфилд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль имеет 83 очка и досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз (столько же титулов имеет Ман Юнайтед).

Кристал Пэлас завоевал Кубок Англии и получил право выступать в Лиге Европы.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (83 очка), Арсенал (71), Манчестер Сити (68), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 66), Ноттингем Форест (65).

АПЛ. 30-й тур, 2 мая

18:00. Борнмут – Лестер

18:00. Вулверхэмптон – Брентфорд

18:00. Ипсвич – Вест Хэм

18:00. Ливерпуль – Кристалл Пелас

18:00. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

18:00. Ноттингем Форест – Челси

18:00. Ньюкасл – Эвертон

18:00. Саутгемптон – Арсенал

18:00. Тоттенхэм – Брайтон

18:00. Фулхэм – Манчестер Сити

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE трансляции

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

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