Замена Та? Байер близок к трансферу молодого защитника Бохума

Леверкузенский «Байер» договорился о трансфере 21-летнего центрального защитника «Бохума» Тими Эрманна.

Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг проинформировал, что футболист присоединится к «аптекарям» в ближайшее время и подпишет контракт до 2029 года. Защитника будет ждать медицинское обследование, которое уже запланировано.

Клуб имеет четкие планы на молодого игрока. Возможно Тими будет отправлен в аренду в другой клуб.

В течение текущего сезона Эрманн отыграл 30 матчей, забив два мяча.

Напомним, что ключевой защитник «Байера» Джонатан Та летом покинет клуб и перейдет в «Баварию».

🚨⚫️🔴 Excl | Tim #Oermann to Bayer 04 Leverkusen is considered to be a done deal!



A full agreement has now been reached with VfL Bochum. Contract until 2029. Medical booked but still pending.



Leverkusen have a clear vision for the 21 y/o talented centre-back. He will be loaned… pic.twitter.com/udghuxQlUz