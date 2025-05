Штутгарт с рекордом победил в Кубке Германии с рекордом

В финальном матче Кубка Германии «Штутгарт» уверенно победил «Арминию» из Билефельда со счетом 4:2.

Таким образом, «Штутгарт» в четвертый раз в своей истории выиграл данный трофей (1954, 1958, 1997, 2025). Рекордсменом Кубка Германии является мюнхенская «Бавария», в активе которой 20 побед.

20 – «Бавария»

6 – «Вердер»

5 – «Шальке»

5 – «Боруссия Дортмунд»

5 – «Айнтрахт»

4 – «Кельн»

4 – «Нюрнберг»

4 – «Штутгарт»

«Штутгарт» забил первые свои три гола за 28 первых минут матча. Ранее ни одной команде не удавалось в финальном матче подобное достижение.

28 - VfB Stuttgart led 3-0 after 28 minutes - never before had a club scored three goals so early in a DFB Cup final. Kickstart. #DSCVfB #DFBPokalfinale pic.twitter.com/CaI6DMpZot