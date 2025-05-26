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Чемпионат Германии
Эльверсберг
26.05.2025 21:30 - : -
Хайденхайм
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Германия
26 мая 2025, 18:56 | Обновлено 26 мая 2025, 19:07
389
0

Эльферсберг – Хайденхайм. Прогноз и анонс на финал плей-оф Бундеслиги

Матч начнется 26 мая в 21:30 по Киеву

26 мая 2025, 18:56 | Обновлено 26 мая 2025, 19:07
389
0
Эльферсберг – Хайденхайм. Прогноз и анонс на финал плей-оф Бундеслиги
ФК Хайденхайм

В понедельник, 26 мая состоится ответный матч финала за выход в Бундеслигу между «Эльфесбергом» и «Гайденгаймом». По Киеву матч начнется в 21:30. Первый поединок завершился вничью со счётом 2:2.

Эльферсберг

Команда из 13-тысячного саарского городка, еще несколько сезонов назад выступавшая в чемпионате любителей этого сезона, смогла набрать 58 очков во второй Бундеслиге и занять 3-е место. От 2-й ступени и прямого повышения в элиту коллектив отделял всего 1 балл. В Кубке Германии клуб дошел до 1/16 финала, где потерпел поражение от леверкузенского «Байера».

Хайденхайм

Нынешний участник еврокубков провалил сезон в чемпионате, набрав всего 29 зачетных пунктов за 34 матча и заняв 16 позицию. В Лиге конференций коллектив дошел до 1/16, проиграв там «Копенгагену» по сумме двух матчей, а в немецком кубке на такой же стадии вылетел от столичной «Герты».

Личные встречи

До этого сезона команды встречались всего дважды, в рамках Бундеслиги 3 2013/14. Тогда в 1 игре победу одержал «Хайденхайм», а еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • «Хайденхайм» пропустил 64 мяча в этом сезоне чемпионата Германии – 4-й самый плохой показатель среди всех команд.
  • Только «Гамбург» забил больше голов (78), чем «Эльферсберг» в этом сезоне Бундеслиги 2 – 64 мяча.
  • В последних 15 играх чемпионата «Эльферсберг» потерпел всего 1 поражение, в игре против «Пройссена» в середине марта.
  • В свою очередь «Хайденгайм» проиграл 8 из последних 15 матчей Бундеслиги, еще у 3 был ничейный результат, а у 4 красно-синий клуб одерживал победу.

Возможные стартовые составы

Эльферсберг: Кристоф – Нойбауэр, ле Жонкур, Рор, Баум – Фельгауэр, Шахин – Циммершид, Дамад, Петков – Асллани

Хайденхайм: Мюллер – Зирслебен, Майнка, Буш – Крациг, Шеппнер, Траоре – Бек, Дорш – Гонзак, Пирингер

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Эльверсберг
26 мая 2025 -
21:30
Хайденхайм
Обе забьют 1.62 Сделать ставку

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Хайденхайм Эльферсберг Бундеслига чемпионат Германии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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