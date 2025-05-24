Не хватило одного балла. Украинский легионер стал вице-чемпион в Европе
Владислав Кочергин и «Ракув» Ченстохова победили, но остались на второй позиции
24 мая состоялись матчи 34-го тура чемпионата Польши, по итогам которых определилась команда, которая завоевала золотые награды.
«Ракув» Ченстохова, в составе которого играет украинский полузащитник Владислав Кочергин, одолел «Видзев» Лодзь со счетом 2:1. Несмотря на победу, клубу не хватило всего одного балла, чтобы занять первое место.
В параллельном матче лидер турнирной таблицы – «Лех» Познань – с минимальным счетом одолел «Пяст» Гливице (1:0) и не позволил ближайшему преследователю обойти себя.
Коллектив из Познаня стал чемпионом Польши 2024/25, а Кочергин и его «Ракув» завоевали серебряные награды. В этом сезоне украинский футболист провел 33 матча в лиге, где забил пять голов и отдал пять результативных передач.
Стоит отметить успешное окончание сезона и для «Лехии» Гданьск, где играет сразу пять украинцев. Клуб долгое время боролся за выживание, но смог улучшить свои результаты и подняться с низа турнирной таблицы.
Поражение от «Катовице» со счетом 2:3 особого турнирного значения не имело. Коллектив из Гданьска набрал 37 баллов и остался на 14-й позиции. Полузащитник Иван Желизко провел весь матч, а его коллега по амплуа Максим Хлань вышел в старте, сыграл 66 минут и забил гол.
Форвард Богдан Вьюнник сыграл с первых минут, но был заменен в середине второго тайма на своего соотечественника Антона Царенко. Голкипер Богдан Сарнавский на поле не выходил.
Чемпионат Польши, 34-й тур. 24 мая
Лех Познань – Пяст Гливице – 1:0
Гол: Соуса, 39
Ракув – Видзев – 2:1
Голы: Брунес, 45+9, Макух, 46 – Краевский, 82
Лехия Гданьск – Катовице – 2:3
Голы: Сезоненко, 24, Хлань, 65 – Шимчак, 10, Репка, 70, Калагур, 85 (автогол)
Турнирная таблица чемпионата Польши:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Лех
|34
|22
|4
|8
|68 - 31
|70
|2
|Ракув
|34
|20
|9
|5
|51 - 23
|69
|3
|Ягеллония
|34
|17
|10
|7
|56 - 42
|61
|4
|Погонь Щецин
|34
|17
|7
|10
|59 - 40
|58
|5
|Легия
|34
|15
|9
|10
|60 - 45
|54
|6
|Краковия
|34
|14
|9
|11
|58 - 53
|51
|7
|Мотор Люблин
|34
|14
|7
|13
|48 - 59
|49
|8
|Катовице
|34
|14
|7
|13
|49 - 47
|49
|9
|Гурник Забже
|34
|13
|8
|13
|43 - 39
|47
|10
|Пяст
|34
|11
|12
|11
|37 - 36
|45
|11
|Корона Кельце
|34
|11
|12
|11
|37 - 45
|45
|12
|Радомяк
|34
|11
|8
|15
|48 - 52
|41
|13
|Видзев Лодзь
|34
|11
|7
|16
|38 - 49
|40
|14
|Лехия
|34
|10
|7
|17
|44 - 59
|37
|15
|Заглембе Л
|34
|10
|6
|18
|33 - 51
|36
|16
|Сталь Мелец
|34
|7
|10
|17
|39 - 56
|31
|17
|Шлёнск
|34
|6
|12
|16
|38 - 53
|30
|18
|Пуща
|34
|6
|10
|18
|37 - 63
|28
WIELKA DUMA Z TEJ DRUŻYNY! ❤️💙 pic.twitter.com/9zShLue8c2— Raków Częstochowa (@Rakow1921) May 24, 2025
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