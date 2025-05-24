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Чемпионат Польши
Ракув
24.05.2025 18:30 – FT 2 : 1
Видзев Лодзь
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Польша
24 мая 2025, 22:11 |
767
0

Не хватило одного балла. Украинский легионер стал вице-чемпион в Европе

Владислав Кочергин и «Ракув» Ченстохова победили, но остались на второй позиции

24 мая 2025, 22:11 |
767
0
Не хватило одного балла. Украинский легионер стал вице-чемпион в Европе
ФК Ракув. Владислав Кочергин

24 мая состоялись матчи 34-го тура чемпионата Польши, по итогам которых определилась команда, которая завоевала золотые награды.

«Ракув» Ченстохова, в составе которого играет украинский полузащитник Владислав Кочергин, одолел «Видзев» Лодзь со счетом 2:1. Несмотря на победу, клубу не хватило всего одного балла, чтобы занять первое место.

В параллельном матче лидер турнирной таблицы – «Лех» Познань – с минимальным счетом одолел «Пяст» Гливице (1:0) и не позволил ближайшему преследователю обойти себя.

Коллектив из Познаня стал чемпионом Польши 2024/25, а Кочергин и его «Ракув» завоевали серебряные награды. В этом сезоне украинский футболист провел 33 матча в лиге, где забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Стоит отметить успешное окончание сезона и для «Лехии» Гданьск, где играет сразу пять украинцев. Клуб долгое время боролся за выживание, но смог улучшить свои результаты и подняться с низа турнирной таблицы.

Поражение от «Катовице» со счетом 2:3 особого турнирного значения не имело. Коллектив из Гданьска набрал 37 баллов и остался на 14-й позиции. Полузащитник Иван Желизко провел весь матч, а его коллега по амплуа Максим Хлань вышел в старте, сыграл 66 минут и забил гол.

Форвард Богдан Вьюнник сыграл с первых минут, но был заменен в середине второго тайма на своего соотечественника Антона Царенко. Голкипер Богдан Сарнавский на поле не выходил.

Чемпионат Польши, 34-й тур. 24 мая

Лех Познань – Пяст Гливице – 1:0
Гол: Соуса, 39

Ракув – Видзев – 2:1
Голы: Брунес, 45+9, Макух, 46 – Краевский, 82

Лехия Гданьск – Катовице – 2:3
Голы: Сезоненко, 24, Хлань, 65 – Шимчак, 10, Репка, 70, Калагур, 85 (автогол)

Турнирная таблица чемпионата Польши:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Лех 34 22 4 8 68 - 31 70
2 Ракув 34 20 9 5 51 - 23 69
3 Ягеллония 34 17 10 7 56 - 42 61
4 Погонь Щецин 34 17 7 10 59 - 40 58
5 Легия 34 15 9 10 60 - 45 54
6 Краковия 34 14 9 11 58 - 53 51
7 Мотор Люблин 34 14 7 13 48 - 59 49
8 Катовице 34 14 7 13 49 - 47 49
9 Гурник Забже 34 13 8 13 43 - 39 47
10 Пяст 34 11 12 11 37 - 36 45
11 Корона Кельце 34 11 12 11 37 - 45 45
12 Радомяк 34 11 8 15 48 - 52 41
13 Видзев Лодзь 34 11 7 16 38 - 49 40
14 Лехия 34 10 7 17 44 - 59 37
15 Заглембе Л 34 10 6 18 33 - 51 36
16 Сталь Мелец 34 7 10 17 39 - 56 31
17 Шлёнск 34 6 12 16 38 - 53 30
18 Пуща 34 6 10 18 37 - 63 28
Полная таблица

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чемпионат Польши по футболу Ракув Ченстохова Видзев Лодзь Пяст Гливице Лех Познань Лехия Гданьск Катовице Владислав Кочергин Богдан Сарнавский Иван Желизко Богдан Вьюнник Антон Царенко Максим Хлань
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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