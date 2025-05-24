Не хватило одного балла. Украинский легионер стал вице-чемпион в Европе

24 мая состоялись матчи 34-го тура чемпионата Польши, по итогам которых определилась команда, которая завоевала золотые награды.

«Ракув» Ченстохова, в составе которого играет украинский полузащитник Владислав Кочергин, одолел «Видзев» Лодзь со счетом 2:1. Несмотря на победу, клубу не хватило всего одного балла, чтобы занять первое место.

В параллельном матче лидер турнирной таблицы – «Лех» Познань – с минимальным счетом одолел «Пяст» Гливице (1:0) и не позволил ближайшему преследователю обойти себя.

Коллектив из Познаня стал чемпионом Польши 2024/25, а Кочергин и его «Ракув» завоевали серебряные награды. В этом сезоне украинский футболист провел 33 матча в лиге, где забил пять голов и отдал пять результативных передач.

Стоит отметить успешное окончание сезона и для «Лехии» Гданьск, где играет сразу пять украинцев. Клуб долгое время боролся за выживание, но смог улучшить свои результаты и подняться с низа турнирной таблицы.

Поражение от «Катовице» со счетом 2:3 особого турнирного значения не имело. Коллектив из Гданьска набрал 37 баллов и остался на 14-й позиции. Полузащитник Иван Желизко провел весь матч, а его коллега по амплуа Максим Хлань вышел в старте, сыграл 66 минут и забил гол.

Форвард Богдан Вьюнник сыграл с первых минут, но был заменен в середине второго тайма на своего соотечественника Антона Царенко. Голкипер Богдан Сарнавский на поле не выходил.

Чемпионат Польши, 34-й тур. 24 мая

Лех Познань – Пяст Гливице – 1:0

Гол: Соуса, 39

Ракув – Видзев – 2:1

Голы: Брунес, 45+9, Макух, 46 – Краевский, 82

Лехия Гданьск – Катовице – 2:3

Голы: Сезоненко, 24, Хлань, 65 – Шимчак, 10, Репка, 70, Калагур, 85 (автогол)

Турнирная таблица чемпионата Польши:

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Лех 34 22 4 8 68 - 31 70 2 Ракув 34 20 9 5 51 - 23 69 3 Ягеллония 34 17 10 7 56 - 42 61 4 Погонь Щецин 34 17 7 10 59 - 40 58 5 Легия 34 15 9 10 60 - 45 54 6 Краковия 34 14 9 11 58 - 53 51 7 Мотор Люблин 34 14 7 13 48 - 59 49 8 Катовице 34 14 7 13 49 - 47 49 9 Гурник Забже 34 13 8 13 43 - 39 47 10 Пяст 34 11 12 11 37 - 36 45 11 Корона Кельце 34 11 12 11 37 - 45 45 12 Радомяк 34 11 8 15 48 - 52 41 13 Видзев Лодзь 34 11 7 16 38 - 49 40 14 Лехия 34 10 7 17 44 - 59 37 15 Заглембе Л 34 10 6 18 33 - 51 36 16 Сталь Мелец 34 7 10 17 39 - 56 31 17 Шлёнск 34 6 12 16 38 - 53 30 18 Пуща 34 6 10 18 37 - 63 28 Полная таблица