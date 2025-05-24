Украина. Премьер лига24 мая 2025, 18:10 |
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Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты финального матча УПЛ
24 мая 2025, 18:10 |
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В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Колос».
Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Матч начался в 18:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет последний матч в сезоне УПЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
УПЛ. 30-й тур, 24 мая.
Динамо – Колос – 0:0
Трансляция матча
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