Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Колос».

Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Матч начался в 18:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет последний матч в сезоне УПЛ.

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УПЛ. 30-й тур, 24 мая.

Динамо – Колос – 0:0

Трансляция матча