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  4. Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
24 мая 2025, 18:10 |
159
0

Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты финального матча УПЛ

24 мая 2025, 18:10 |
159
0
Динамо – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Динамо

В субботу, 24 мая, проходит матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Динамо» и «Колос».

Команды играют на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Матч начался в 18:00 по киевскому времени. Для обеих команд это будет последний матч в сезоне УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

УПЛ. 30-й тур, 24 мая.

Динамо – Колос – 0:0

Трансляция матча

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Колос Колос Ковалевка видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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