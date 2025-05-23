Интер спокойно обыграл Комо, но проиграл Титул Серии А
Миланцы встречались с «Комо» в матче 38 тура Серии А
Миланский Интер спокойно обыграл Комо в заключительном туре Серии А, но подопечные Симоне Инзаги не смогли стать чемпионами в нынешнем сезоне Серии А.
Подопечные Симоне Индзаги открыли счет во встрече. Нидерландский защитник Стефан де Врей забил на 21 минуте встречи после хорошей подачи с углового, поразив ворота хозяев. Этот гол стал единственным в первом тайме.
На 45-й минуте матча судья удалил Пепе Рейна, осуществившего фол последней надежды, сбив форварда Интера.
На старте второго тайма Хоакин Корреа удвоил преимущество гостей. Футболист вышел 1 на 1 с голкипером и уверенно реализовал свой момент. Но эта победа не помогла Интеру стать чемпионами. Наполи спокойно переиграл Кальяри.
В нынешнем сезоне Интер занял вторую строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 81 турнирных пунктов после 38 сыгранных матчей. Лидером в турнирке Серии А остались футболисты «Наполи» с 82 баллами.
Серия А. 38 тур, 23 мая
Комо – Интер – 0:2
Голы: Де Врей, 21, Корреа, 51
Удаление: Рейна, 45
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