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Комо
23.05.2025 21:45 – FT 0 : 2
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Италия
23 мая 2025, 23:46 | Обновлено 23 мая 2025, 23:58
68
0

Интер спокойно обыграл Комо, но проиграл Титул Серии А

Миланцы встречались с «Комо» в матче 38 тура Серии А

23 мая 2025, 23:46 | Обновлено 23 мая 2025, 23:58
68
0
Интер спокойно обыграл Комо, но проиграл Титул Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine.

Миланский Интер спокойно обыграл Комо в заключительном туре Серии А, но подопечные Симоне Инзаги не смогли стать чемпионами в нынешнем сезоне Серии А.

Подопечные Симоне Индзаги открыли счет во встрече. Нидерландский защитник Стефан де Врей забил на 21 минуте встречи после хорошей подачи с углового, поразив ворота хозяев. Этот гол стал единственным в первом тайме.

На 45-й минуте матча судья удалил Пепе Рейна, осуществившего фол последней надежды, сбив форварда Интера.

На старте второго тайма Хоакин Корреа удвоил преимущество гостей. Футболист вышел 1 на 1 с голкипером и уверенно реализовал свой момент. Но эта победа не помогла Интеру стать чемпионами. Наполи спокойно переиграл Кальяри.

В нынешнем сезоне Интер занял вторую строчку турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 81 турнирных пунктов после 38 сыгранных матчей. Лидером в турнирке Серии А остались футболисты «Наполи» с 82 баллами.

Серия А. 38 тур, 23 мая

Комо – Интер – 0:2

Голы: Де Врей, 21, Корреа, 51

Удаление: Рейна, 45

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Интер Милан Комо Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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