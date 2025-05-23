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Италия
23 мая 2025, 22:27 | Обновлено 23 мая 2025, 22:28
41
0

Комо – Интер. Видео голов и обзор матча Серии А (обновляется)

Команды играют матч 38 тура Серии А

23 мая 2025, 22:27 | Обновлено 23 мая 2025, 22:28
41
0
Комо – Интер. Видео голов и обзор матча Серии А (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 23 мая, проходит один из решающих матчей в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А. Миланский «Интер» на выезде играет с «Комо».

Подопечные Симоне Индзаги открыли счет во встрече. Нидерландский защитник Стефан де Врей забил на 21 минуте встречи после хорошей подачи с углового, поразив ворота хозяев.

Параллельно «Наполи» сыграет домашний матч против «Кальяри».

В нынешнем сезоне Интер занимает второе место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 78 турнирных пунктов после 37 сыгранных матчей. Лидирует в турнирке Наполи с 79 баллами.

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Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Комо видео голов и обзор Стефан Де Врей
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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