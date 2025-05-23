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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 15:56 | Обновлено 23 мая 2025, 16:07
254
0

Ингулец – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Матч 30-го тура УПЛ стартовал в 15:30

23 мая 2025, 15:56 | Обновлено 23 мая 2025, 16:07
254
0
Ингулец – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В пятницу, 23 мая, в 15:30 стартовал поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч проходит на стадионе «Ника» в городе Александрия. Главный арбитр встречи – Александр Шандор из Львова.

Перед началом матча «Ингулец» занимал 15-е место в турнирной таблице (23 очка), а «Ворскла» находилась на 13-й позиции (26 баллов).

Украинская Премьер-лига. 30-й тур, 23 мая

«Ингулец» – «Ворскла» – 0:0 (обновляется)

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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