Украина. Премьер лига23 мая 2025, 15:56 | Обновлено 23 мая 2025, 16:07
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Ингулец – Ворскла. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч 30-го тура УПЛ стартовал в 15:30
23 мая 2025, 15:56 | Обновлено 23 мая 2025, 16:07
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В пятницу, 23 мая, в 15:30 стартовал поединок между командами «Ингулец» и «Ворскла» в рамках 30-го тура Украинской Премьер-лиги.
Матч проходит на стадионе «Ника» в городе Александрия. Главный арбитр встречи – Александр Шандор из Львова.
Перед началом матча «Ингулец» занимал 15-е место в турнирной таблице (23 очка), а «Ворскла» находилась на 13-й позиции (26 баллов).
Украинская Премьер-лига. 30-й тур, 23 мая
«Ингулец» – «Ворскла» – 0:0 (обновляется)
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