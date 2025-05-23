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  4. Оболонь - Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 16:05 |
100
0

Оболонь - Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в матче 30-го тура УПЛ

23 мая 2025, 16:05 |
100
0
Оболонь - Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».

Для обеих команд эта игра очень важна, ведь ее итогам один коллектив точно сохранит прописку в элитном дивизионе.

Первые минуты остались за пивоварами. Подопечные Сергея Шищенко попытались чем поскорее забить мяч.

УПЛ. 30-й тур. 23 мая

Оболонь – Левый Берег – 0:0 (первый тайм)

Голы:

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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