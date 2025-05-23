Украина. Премьер лига23 мая 2025, 16:05 |
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Оболонь - Левый Берег. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились в матче 30-го тура УПЛ
23 мая 2025, 16:05 |
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23 мая в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Оболонь» и «Левый Берег».
Для обеих команд эта игра очень важна, ведь ее итогам один коллектив точно сохранит прописку в элитном дивизионе.
Первые минуты остались за пивоварами. Подопечные Сергея Шищенко попытались чем поскорее забить мяч.
УПЛ. 30-й тур. 23 мая
Оболонь – Левый Берег – 0:0 (первый тайм)
Голы:
Видео голов и обзор матча
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