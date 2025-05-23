Арминия - Штутгарт. Прогноз и анонс финальный матч Кубка Германии

24 мая на «Олимпиаштадион» пройдет финальный матч кубка Германии, в котором "Арминия" встретится с "Штутгартом". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

«Арминия»

Команда в 2020-м поднималась в последний раз в Бундеслигу 1. Но она была просто слишком бедна для такого уровня. Как итог, она вылетела через пару лет во второй дивизион, а в 2023-м году - и вовсе в третий. Причем там было взято только 14-е место. Но сейчас намного лучше стало: досрочно получилось застолбить за собой лидирующую позицию, которая позволила подняться в Бундеслигу 2 напрямую.

Но это не полное описание того триумфа, что достигнуто в Билефельде. Подопечные Михеля Книата смогли достичь финала кубка, причем путь не назвать простым: выбили по пути "Ганновер", а потом были только представители высшего дивизиона, "Унион", "Фрайбург" и "Вердер". Наконец, главную сенсацию приберегли на полуфинал, в котором аутсайдер выбил обладателя титула, "Байер". Не помешал даже быстрый гол Та - хозява оформили волевые 2-1.

«Штутгарт»

Клуб вышел на неожиданный пик год назад. Тогда, во многом за счет прекрасной результативности Герасси, получилось обогнать даже "Баварию" и финишировать на втором месте. Но в новом цикле, еще и продав Серу, несколько раз не хватало малости. Подопечные Себастьяна Хенесса проиграли по пенальти Суперкубок Германии, а в Лиге чемпионов для выхода в плей-офф не хватило ничьей в последнем туре. А потом и вовсе откатились в середину таблицы Бундеслиги.

Единственной отдушиной остается кубок. Там команда сначала проходила простых оппонентов, "Пройссен", "Кайзерслаутерн", "Ян Регенсбург", после чего выбили на своем поле "Аугсбург" и "РБ Лейпциг" - последнему не помогла и смена тренера накануне!

Статистика личных встреч

«Арминия» в 2021-м году ухитрилась выиграть трижды кряду. Но потом была ничья в чемпионате и аж 6-0 в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом номинальных гостей. Но они не так уж стабильны, да и "Арминия" выложится полностью. Ставим на «обе забьют» (коэффициент – 1,615).

Прогноз Sport.ua Арминия Штутгарт Обе забьют 1.615 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями