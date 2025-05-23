Украина. Премьер лига23 мая 2025, 06:40 | Обновлено 23 мая 2025, 06:52
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Кто рассудит матчи Динамо и Шахтера? Судейские названия на 30-й тур УПЛ
Определены судейские бригады на матчи 30-го тура Украинской Премьер-лиги
23 мая 2025, 06:40 | Обновлено 23 мая 2025, 06:52
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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 30-й тур.
Определены судейские бригады на матчи 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Поединки 30-го тура продлятся с 23 до 25 мая.
Судьей матча между Рухом и Шахтером назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Игру между Динамо и Колосом будет обслуживать рефери Роман Блавацкий из Львова.
УПЛ. 30-й тур
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