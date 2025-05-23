Кто рассудит матчи Динамо и Шахтера? Судейские названия на 30-й тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 30-й тур.

Определены судейские бригады на матчи 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Поединки 30-го тура продлятся с 23 до 25 мая.

Судьей матча между Рухом и Шахтером назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Игру между Динамо и Колосом будет обслуживать рефери Роман Блавацкий из Львова.

УПЛ. 30-й тур