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Украина. Премьер лига
23 мая 2025, 08:50 | Обновлено 23 мая 2025, 08:51
81
0

Де дивитися онлайн матч чемпіонату України Оболонь – Лівий Берег

Матч пройдет 23 мая в 15:30 по киевскому времени

23 мая 2025, 08:50 | Обновлено 23 мая 2025, 08:51
81
0
Де дивитися онлайн матч чемпіонату України Оболонь – Лівий Берег
Оболонь-Арена

В пятницу, 23 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Левый Берег».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена».

Начало встречи запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Для обеих команд это важная игра, ведь здесь решится судьба стыковых матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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