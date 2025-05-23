Де дивитися онлайн матч чемпіонату України Оболонь – Лівий Берег
Матч пройдет 23 мая в 15:30 по киевскому времени
В пятницу, 23 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Левый Берег».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена».
Начало встречи запланировано в 15:30 по киевскому времени.
Для обеих команд это важная игра, ведь здесь решится судьба стыковых матчей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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