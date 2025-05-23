Первое место в группе и вылет в 1/8 финала. Как Тоттенхэм играл в последней

В сезоне 2022/23 английский «Тоттенхэм» напрямую попал в Лигу чемпионов как четвертая команда Английской Премьер-лиги.

«Шпоры» попали в группу D вместе с немецким «Айнтрахтом», португальским «Спортингом» и французским «Марселем».

В первом туре «Тоттенхэм» благодаря дублю Ришарлисона одолел «Марсель» 2:0. Затем команда уступила «Спортингу» 0:2. Первый круг завершился ничьей с «Айнтрахтом» 0:0.

В Лондоне матче против «Айнтрахта» «шпоры» выиграли 3:2. Дублем отметился Сон, еще один гол забил Кейн. Домашнюю игру со «Спортингом» сыграли вничью 1:1 – «Тоттенхэм» спас Бентанкур.

Групповой этап завершался в Марселе, где «Тоттенхэм» победил 2:1. Голами отметились Лангле и Хельберг.

В 1/8 финала команда встречалась с «Миланом». В Италии хозяева победили 1:0 – гол забил Браим Диас. В Лондоне «шпоры» отдали все силы, чтобы победить, но сыграли вничью 0:0.

В этом сезоне «Тоттенхэм» квалифицировался в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы, одолев в финале «Манчестер Юнайтед».