Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первое место в группе и вылет в 1/8 финала. Как Тоттенхэм играл в последней
Лига чемпионов
23 мая 2025, 02:10 |
26
0

Первое место в группе и вылет в 1/8 финала. Как Тоттенхэм играл в последней

В последний раз «шпоры» выступали в самом престижном еврокубковом турнире в сезоне 2022/23

23 мая 2025, 02:10 |
26
0
Первое место в группе и вылет в 1/8 финала. Как Тоттенхэм играл в последней
Getty Images/Global Images Ukraine

В сезоне 2022/23 английский «Тоттенхэм» напрямую попал в Лигу чемпионов как четвертая команда Английской Премьер-лиги.

«Шпоры» попали в группу D вместе с немецким «Айнтрахтом», португальским «Спортингом» и французским «Марселем».

В первом туре «Тоттенхэм» благодаря дублю Ришарлисона одолел «Марсель» 2:0. Затем команда уступила «Спортингу» 0:2. Первый круг завершился ничьей с «Айнтрахтом» 0:0.

В Лондоне матче против «Айнтрахта» «шпоры» выиграли 3:2. Дублем отметился Сон, еще один гол забил Кейн. Домашнюю игру со «Спортингом» сыграли вничью 1:1 – «Тоттенхэм» спас Бентанкур.

Групповой этап завершался в Марселе, где «Тоттенхэм» победил 2:1. Голами отметились Лангле и Хельберг.

В 1/8 финала команда встречалась с «Миланом». В Италии хозяева победили 1:0 – гол забил Браим Диас. В Лондоне «шпоры» отдали все силы, чтобы победить, но сыграли вничью 0:0.

В этом сезоне «Тоттенхэм» квалифицировался в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы, одолев в финале «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Всегда со второй попытки. Как Постекоглу брал трофеи в тренерской карьере
Айнтрахту могут засчитать технические поражения в товарняках. Почему?
Легенда Манчестер Юнайтед обратился к Амориму после финала ЛЕ
Лига чемпионов Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт Спортинг Лиссабон Марсель Милан
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Футбол | 22 мая 2025, 08:55 3
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала
Алонсо после провального сезона решил выгнать трех игроков Реала

Хаби определил, на каких игроков не будет рассчитывать

Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Футбол | 23 мая 2025, 01:49 0
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»
Александр АЛИЕВ: «Мы с родителями больше не увидимся»

Бывший полузащитник сборной Украины высказался о родителях, живущих в россии

Суркис назвал главную задачу киевского Динамо в новом сезоне
Футбол | 22.05.2025, 19:25
Суркис назвал главную задачу киевского Динамо в новом сезоне
Суркис назвал главную задачу киевского Динамо в новом сезоне
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Футбол | 22.05.2025, 09:11
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Где Трубин? Бенфика определилась с голкипером на финал Кубка Португалии
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Футбол | 22.05.2025, 07:45
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Довбик назвал единственное условие, из-за которого уйдет из Ромы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
Легенда сборной Украины может возглавить известный клуб в Европе
22.05.2025, 07:46 1
Футбол
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
Динамо может сенсационно вернуть своего экс-игрока. Его хочет Шахтер
21.05.2025, 23:07 1
Футбол
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
ВСУ ликвидировали известного украинского боксера, который воевал за россию
21.05.2025, 08:10 2
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал украинца. Забарный уже его поприветствовал
22.05.2025, 14:06 8
Футбол
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
Аллен назвал единственного боксера, который 100% победит Усика
22.05.2025, 10:06
Бокс
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
Склоним головы. Война унесла жизнь двукратного чемпиона Украины по боксу
22.05.2025, 09:00 1
Война
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем он в сборной? Там пенальти не бьют»
21.05.2025, 07:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем