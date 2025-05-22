Транзитом через Польшу. Женская сборная Украины отправляется на игру с алба

22 мая женская сборная Украины по футболу отправится транзитом через Польшу в хорватский Вараждин, где проведет краткосрочный этап подготовки и 30 мая проведет в роли номинальных хозяек очередной поединок в Лиге наций – с албанками.

Как стало известно Sport.ua, из Киева возьмут курс на Балканы 22 игрока, а еще две легионерки – полузащитница Николь Козлова из «Глазго Сити» (Шотландия) и Инна Глущенко из французского «Лилля» присоединятся к сборной непосредственно в Вараждине. Травмированную Дарью Келюшик из «Кривбасса» заменит вратарь французского «Нанта» Екатерина Боклач. Не сможет помочь из-за повреждения и опытный универсал Тамила Химич из «Металлиста 1925».

Не исключено, что с албанками, либо в заключительном поединке с хорватками 3 июня может состояться дебют в сборной новичка – полузащитницы Дарьи Ивковой из «Систерса».

Подопечные Владимира Пятенко уверенно лидируют в своей группе, набрав 10 очков, опережая на три пункта ближайших преследовательниц - чешек. Для завоевания путевки в элиту Лиги наций украинкам хватит победить в одном из двух оставшихся противостояний.

Ранее сообщалось о том, что украинская ассоциация футбола и Польский футбольный союз пришли к согласию о проведении двух матчей между женскими сборными командами.