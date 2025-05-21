Анастасия Соболева – Жули Белгравар. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

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21 мая между собой сыграют Анастасия Соболева (WTA 230) и Жули Белгравер (306), матч состоится во втором круге квалификации Ролан Гаррос. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Анастасия Соболева

За последнюю неделю украинская теннисистка потеряла пять позиций в мировом рейтинге, хотя это не так существенно, когда речь идет о третьей сотне, удачное выступление на мейджоре позволит улучшить свои позиции.

Этот турнир Соболева начала с эффектной победы над 118-й ракеткой мира, британкой Харриет Дарт – 6:1, 6:2, украинка потратила чуть больше часа. Попадание в основной раунд Ролан Гаррос реальная цель, учитывая текущую форму украинки, а также сетку в квалификации. Напомню, Соболева специализируется на грунтовых турнирах, она уже выиграла один такой в текущем сезоне, а в общей сложности провела 20 матчей на этом покрытии, одержав 14 побед.

Жули Белгравер

Французская спортсменка не рисковала в этом сезоне играть на турнирах WTA, а на тех, где играла, не впечатлила высокими результатами. На челленджере в Париже спортсменка получила от организаторов wild card, ей удалось дойти до четвертьфинала, там она уступила опытной белорусской «нейтралке» Александре Соснович – 4:6, 2:6.

Теннисистке сейчас 22 года, многие спортсменки в этом возрасте показывают качественную игру, а некоторые выигрывали шлемы, когда им было меньше лет. Иными словами, Белгравер нельзя назвать восходящей звездой.

Домашний мейджор француженка начала с победы над китаянкой Хань Ши – 6:3, 6:2, таким образом, удалось оправдать статус небольшого фаворита. В предстоящей битве придется играть в роли андердога, хотя все зависит от настроя, психологической устойчивости, не все определяется позицией в мировом рейтинге.

Прогноз

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки между собой ранее никогда не играли.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Соболевой – 1,70, победа Белгревера – 2,13. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Встречаются молодые спортсменки, выход в основную сетку мейджора для них будет большим успехом. Украинка будет небольшим фаворитом, хотя ей придется непросто, все-таки француженка играет дома. Обе спортсменки как будто готовились именно к этому турниру, так как провели много матчей на грунте. Думаю, Соболева докажет, что грунт ее коронное покрытие, поставлю здесь на ее чистую победу за 1,68.