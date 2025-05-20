Выбор Гвардиолы. Назван состав Манчестер Сити на матч АПЛ с Борнмутом

Вечером 20 мая состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити будет принимать Борнмут в Манчестере на домашнем стадионе «Этихад».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Турнирное положение в АПЛ: Ливерпуль (83), Арсенал (71), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 66), Ман Сити, Ноттингем (по 65).

Украинский защитник Илья Забарный выйдет на матч в стартовом составе гостей. Коуч Сити Пеп Гвардиола тоже назвал 11 игроков основы.

Названы составы Ман Сити и Борнмута на матч АПЛ