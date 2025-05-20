Выбор Гвардиолы. Назван состав Манчестер Сити на матч АПЛ с Борнмутом
20 мая в 22:00 состоится поединок предпоследнего тура чемпионата Англии
Вечером 20 мая состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити будет принимать Борнмут в Манчестере на домашнем стадионе «Этихад».
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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Турнирное положение в АПЛ: Ливерпуль (83), Арсенал (71), Ньюкасл, Челси, Астон Вилла (по 66), Ман Сити, Ноттингем (по 65).
Украинский защитник Илья Забарный выйдет на матч в стартовом составе гостей. Коуч Сити Пеп Гвардиола тоже назвал 11 игроков основы.
Названы составы Ман Сити и Борнмута на матч АПЛ
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