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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
20.05.2025 22:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 мая 2025, 10:46 |
34
0

Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 мая в 22:00 матч чемпионата Англии

20 мая 2025, 10:46 |
34
0
Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 20 мая, состоится матч 37-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Борнмут».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Борнмут
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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