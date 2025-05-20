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Лига Европы
20 мая 2025, 06:26 | Обновлено 20 мая 2025, 07:06
142
0

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур. Что говорят цифры?

Уже завтра состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сойдутся две английские команды

20 мая 2025, 06:26 | Обновлено 20 мая 2025, 07:06
142
0
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур. Что говорят цифры?
uefa.com

В финальном матче Лиги Европы 2024/25 встретятся Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур.

Команды находятся на 16–м и 17–м местах в АПЛ сезона 2024/25, однако победитель матча получит право играть в Лиге чемпионов 2025/26.

  • 16. Манчестер Юнайтед – 39
  • 17. Тоттенхэм Хотспур – 38

Ниже в турнирной таблице находятся лишь те команды, которые вылетели по итогам сезона.

В течение сезона 2024/25 Манчестер Юнайтед уже трижды проиграл Тоттенхэму.

  • АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур 0:3
  • КАЛ, Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед 4:3
  • АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед 1:0

В этих матчах тремя голами отметился Доминик Соланке.

Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур проиграли свои последние еврокубковые финалы.

  • 2019: ЛЧ, Ливерпуль – Тоттенхэм 2:0
  • 2021: ЛЕ, Вильярреал – МЮ 1:1 (11:10 – по пен.)

Манчестер Юнайтед остается единственной командой в еврокубках в сезоне 2024/25, которая не проиграла еще ни одного матча.

  • Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1
  • Порту – Манчестер Юнайтед 3:3
  • Фенербахче – Манчестер Юнайтед 1:1
  • Манчестер Юнайтед – ПАОК 2:0
  • Манчестер Юнайтед – Буде–Глимт 3:2
  • Виктория – Манчестер Юнайтед 1: 2
  • Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1
  • ФКСБ – Манчестер Юнайтед 0:2
  • Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1, 1:1
  • Манчестер Юнайтед – Лион 5:4, 2:2
  • Манчестер Юнайтед – Атлетик 4:1, 3:0

Интересным фактом является то, что по ходу сезона и Манчестер Юнайтед, и Тоттенхэм Хотспур победили норвежский Буде–Глимт.

  • Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт 3:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Буде-Глимт 3:1, 2:0

На пути к финалу Манчестер Юнайтед забил 35 голов в турнире, Тоттенхэм Хотспур – 27.

Лучшим бомбардиром Лиги Европы является игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, в активе которого 7 забитых мячей и 4 результативные передачи.

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Лига Европы Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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