Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур. Что говорят цифры?
Уже завтра состоится финальный матч Лиги Европы, в котором сойдутся две английские команды
В финальном матче Лиги Европы 2024/25 встретятся Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур.
Команды находятся на 16–м и 17–м местах в АПЛ сезона 2024/25, однако победитель матча получит право играть в Лиге чемпионов 2025/26.
- 16. Манчестер Юнайтед – 39
- 17. Тоттенхэм Хотспур – 38
Ниже в турнирной таблице находятся лишь те команды, которые вылетели по итогам сезона.
В течение сезона 2024/25 Манчестер Юнайтед уже трижды проиграл Тоттенхэму.
- АПЛ, Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур 0:3
- КАЛ, Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед 4:3
- АПЛ, Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед 1:0
В этих матчах тремя голами отметился Доминик Соланке.
Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур проиграли свои последние еврокубковые финалы.
- 2019: ЛЧ, Ливерпуль – Тоттенхэм 2:0
- 2021: ЛЕ, Вильярреал – МЮ 1:1 (11:10 – по пен.)
Манчестер Юнайтед остается единственной командой в еврокубках в сезоне 2024/25, которая не проиграла еще ни одного матча.
- Манчестер Юнайтед – Твенте 1:1
- Порту – Манчестер Юнайтед 3:3
- Фенербахче – Манчестер Юнайтед 1:1
- Манчестер Юнайтед – ПАОК 2:0
- Манчестер Юнайтед – Буде–Глимт 3:2
- Виктория – Манчестер Юнайтед 1: 2
- Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:1
- ФКСБ – Манчестер Юнайтед 0:2
- Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад 4:1, 1:1
- Манчестер Юнайтед – Лион 5:4, 2:2
- Манчестер Юнайтед – Атлетик 4:1, 3:0
Интересным фактом является то, что по ходу сезона и Манчестер Юнайтед, и Тоттенхэм Хотспур победили норвежский Буде–Глимт.
- Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт 3:2
- Тоттенхэм Хотспур – Буде-Глимт 3:1, 2:0
На пути к финалу Манчестер Юнайтед забил 35 голов в турнире, Тоттенхэм Хотспур – 27.
Лучшим бомбардиром Лиги Европы является игрок Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш, в активе которого 7 забитых мячей и 4 результативные передачи.
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