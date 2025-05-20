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Англия
20 мая 2025, 01:59 | Обновлено 20 мая 2025, 02:06
81
0

Мохамед Салах покорил новые юбилейные отметки в АПЛ

Мохамед Салах установил ряд достижений в матче против Брайтона

20 мая 2025, 01:59 | Обновлено 20 мая 2025, 02:06
81
0
Мохамед Салах покорил новые юбилейные отметки в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура АПЛ Ливерпуль на выезде уступил Брайтону со счетом 2:3.

Этот матч стал знаковым для звездного футболиста Ливерпуля.

Мохамед Салах стал четвертым африканским игроком, который сыграл 300 матчей в АПЛ.

  • 353 - Коло Туре, Кот-д'Ивуар
  • 305 - Вилфрид Заха, Кот-д'Ивуар
  • 303 - Джордан Айю, Гана
  • 300 - Мохамед Салах, Египет

287 матчей египтянин провел в составе Ливерпуля, еще 13 - в составе Челси.

Мохамед Салах впервые в истории вышел с капитанской повязкой в матче АПЛ.

Во всех турнирах за Ливерпуль Салах также сыграл свой юбилейный, 400-й матч. В этих матчах египтянин забил 244 гола и отдал 110 результативных передач.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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