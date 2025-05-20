Мохамед Салах покорил новые юбилейные отметки в АПЛ

В матче 37-го тура АПЛ Ливерпуль на выезде уступил Брайтону со счетом 2:3.

Этот матч стал знаковым для звездного футболиста Ливерпуля.

Мохамед Салах стал четвертым африканским игроком, который сыграл 300 матчей в АПЛ.

353 - Коло Туре, Кот-д'Ивуар

305 - Вилфрид Заха, Кот-д'Ивуар

303 - Джордан Айю, Гана

300 - Мохамед Салах, Египет

287 матчей египтянин провел в составе Ливерпуля, еще 13 - в составе Челси.

Мохамед Салах впервые в истории вышел с капитанской повязкой в матче АПЛ.

Во всех турнирах за Ливерпуль Салах также сыграл свой юбилейный, 400-й матч. В этих матчах египтянин забил 244 гола и отдал 110 результативных передач.