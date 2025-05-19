ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб прекратил существование и снялся с чемпионата

Львовский «Рух-2» принял решение отказаться от продолжения борьбы в чемпионате Украины. Об этом сообщила пресс-служба коллектива на официальном сайте.

Клуб уже направил соответствующее письмо в ПФЛ, в котором сообщил, что вторая команда «желто-черных» не будет участвовать в матчах плей-офф против ФК «Чернигов».

«Руководством клуба принято решение закрыть проект второй команды «желто-черных». Следовательно, «Рух-2» прекращает свое существование на профессиональном уровне и снимается с соревнований во Второй лиге.

Есть принципиальное решение проинформировать общественность о закрытии команды «Рух-2» к матчам плей-офф против ФК «Чернигов». ФК «Рух» всегда придерживался спортивного принципа, поэтому заранее направил письмо в ПФЛ о снятии с соревнований, чтобы можно было определить команду, которая займет место «желто-черных» в играх плей-офф.

ФК «Рух» благодарит игроков и тренерский штаб «Рух-2» за выполнение поставленных задач в текущем сезоне», – сообщили на официальном сайте.

Львовский коллектив занял второе место в группе А Второй лиги и должен был сыграть против «Чернигова» в борьбе за третье место дивизиона. Кто заменит «Рух» в этом противостоянии – пока неизвестно.