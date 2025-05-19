Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб прекратил существование и снялся с чемпионата
Украина. Вторая лига
19 мая 2025, 09:13 |
2701
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб прекратил существование и снялся с чемпионата

Львовский «Рух-2» отказался от борьбы во Второй лиге и не сыграет в плей-офф

19 мая 2025, 09:13 |
2701
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб прекратил существование и снялся с чемпионата
ФК Рух Львов

Львовский «Рух-2» принял решение отказаться от продолжения борьбы в чемпионате Украины. Об этом сообщила пресс-служба коллектива на официальном сайте.

Клуб уже направил соответствующее письмо в ПФЛ, в котором сообщил, что вторая команда «желто-черных» не будет участвовать в матчах плей-офф против ФК «Чернигов».

«Руководством клуба принято решение закрыть проект второй команды «желто-черных». Следовательно, «Рух-2» прекращает свое существование на профессиональном уровне и снимается с соревнований во Второй лиге.

Есть принципиальное решение проинформировать общественность о закрытии команды «Рух-2» к матчам плей-офф против ФК «Чернигов». ФК «Рух» всегда придерживался спортивного принципа, поэтому заранее направил письмо в ПФЛ о снятии с соревнований, чтобы можно было определить команду, которая займет место «желто-черных» в играх плей-офф.

ФК «Рух» благодарит игроков и тренерский штаб «Рух-2» за выполнение поставленных задач в текущем сезоне», – сообщили на официальном сайте.

Львовский коллектив занял второе место в группе А Второй лиги и должен был сыграть против «Чернигова» в борьбе за третье место дивизиона. Кто заменит «Рух» в этом противостоянии – пока неизвестно.

По теме:
Наставник Ворсклы назвал игрока, которым недоволен в последних матчах
«Шовковский – это мой парень». Сабо прокомментировал чемпионство «Динамо»
«За вас». Ракицкий обратился к фанатам после вылета Черноморца из УПЛ
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Рух Львов Рух-2 Львов снятие с чемпионата
Николай Титюк Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК назвал следующего соперника: «Нет проблем, я готов»
Бокс | 19 мая 2025, 05:20 1
УСИК назвал следующего соперника: «Нет проблем, я готов»
УСИК назвал следующего соперника: «Нет проблем, я готов»

Александр готов к трилогии с Тайсоном Фьюри

Орландо разгромил Интер Майами, дубль Марко Ройса, Смоляков на замене
Футбол | 19 мая 2025, 08:36 0
Орландо разгромил Интер Майами, дубль Марко Ройса, Смоляков на замене
Орландо разгромил Интер Майами, дубль Марко Ройса, Смоляков на замене

В MLS было сыгранно 2 матча

ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
Хоккей | 19.05.2025, 05:05
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
ЧМ по хоккею. Борьба Латвии за четвертьфинал, 10 шайб Швейцарии
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Футбол | 18.05.2025, 12:07
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Коуч Олимпиакоса сделал заявление по поводу Яремчука после триумфа в Кубке
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Бокс | 19.05.2025, 07:45
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Эдди ХИРН: «Это трагедия и позор для бокса. Не могу в это поверить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
Александр УСИК: «Этот боксер в прайме бы победил Леннокса Льюиса»
18.05.2025, 10:02 4
Бокс
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
За Лунина вступили в борьбу два принципиальных конкурента
18.05.2025, 00:05
Футбол
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
Обновленная таблица УПЛ. Кто сыграет в Лиге конференций от Украины?
17.05.2025, 15:30 27
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити опозорился в финале Кубка Англии
18.05.2025, 08:41 11
Футбол
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
УАЙТ: «Слушайте, Усик из восточного блока, его это не волнует»
17.05.2025, 08:21 3
Бокс
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
Сколько заработал Кристал Пэлас за выигранный Кубок Англии 2024/25?
17.05.2025, 21:01 3
Футбол
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
Игорь КОНДРАТЮК: «Экс-капитан сборной Украины – редкий подонок»
17.05.2025, 20:33 4
Футбол
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
17.05.2025, 09:09 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем