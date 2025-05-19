Орландо разгромил Интер Майами, дубль Марко Ройса, Смоляков на замене

В MLS проходит 14-й тур, в рамках которого состоялось 2 матча.

«Интер Майами» разгромно уступил «Орландо». Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс были на поле все 90 минут, но никто из них не отличился результативными действиями.

«ЛА Гэлакси» сыграл в результативную ничью с «Лос-Анджелелесом». Марко Ройс отличился спасительным дублем. Украинский фулбек «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков провел весь матч на скамье запасных.

Major League Soccer. 14-й тур

Интер Майами – Орландо – 0:3

Голы: Муриель, 43, Пашалич, 53, Торгаллсон, 90+4

ЛА Гэлакси – Лос-Анджелес – 2:2

Голы: Ройс, 6, 87 – Буанга, 13, Ордаз, 50

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Турнирная таблица MLS (Восточная конференция)

Турнирная таблица MLS (Западная конференция)