Орландо разгромил Интер Майами, дубль Марко Ройса, Смоляков на замене
В MLS было сыгранно 2 матча
В MLS проходит 14-й тур, в рамках которого состоялось 2 матча.
«Интер Майами» разгромно уступил «Орландо». Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс были на поле все 90 минут, но никто из них не отличился результативными действиями.
«ЛА Гэлакси» сыграл в результативную ничью с «Лос-Анджелелесом». Марко Ройс отличился спасительным дублем. Украинский фулбек «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков провел весь матч на скамье запасных.
Major League Soccer. 14-й тур
Интер Майами – Орландо – 0:3
Голы: Муриель, 43, Пашалич, 53, Торгаллсон, 90+4
ЛА Гэлакси – Лос-Анджелес – 2:2
Голы: Ройс, 6, 87 – Буанга, 13, Ордаз, 50
Турнирная таблица MLS (Восточная конференция)
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Филадельфия Юнион
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|2
|Цинциннати
|14
|9
|2
|3
|19 - 15
|29
|3
|Коламбус Крю
|14
|7
|6
|1
|22 - 14
|27
|4
|Нэшвилл
|14
|7
|3
|4
|24 - 16
|24
|5
|Орландо Сити
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|6
|Интер Майами
|13
|6
|4
|3
|24 - 21
|22
|7
|Нью-Йорк Сити
|14
|6
|3
|5
|15 - 14
|21
|8
|Шарлотт
|14
|6
|1
|7
|21 - 21
|19
|9
|Чикаго Файр
|13
|5
|4
|4
|24 - 24
|19
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|5
|3
|6
|20 - 17
|18
|11
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|12
|ДС Юнайтед
|14
|3
|5
|6
|13 - 25
|14
|13
|Торонто
|14
|3
|4
|7
|16 - 18
|13
|14
|Атланта Юнайтед
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|15
|Монреаль Импакт
|14
|1
|4
|9
|8 - 23
|7
Турнирная таблица MLS (Западная конференция)
|Западная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ванкувер Вайткепс
|13
|8
|4
|1
|24 - 10
|28
|2
|Миннесота Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|22 - 13
|25
|3
|Сан-Диего
|14
|7
|3
|4
|25 - 16
|24
|4
|Портленд Тимберс
|14
|6
|5
|3
|23 - 20
|23
|5
|Лос-Анджелес
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6
|Сиэтл Саундерс
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|7
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|4
|5
|16 - 20
|19
|8
|Сан-Хосе Эртквейкс
|14
|5
|3
|6
|29 - 23
|18
|9
|Остин
|14
|5
|3
|6
|9 - 16
|18
|10
|Хьюстон Динамо
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|11
|Даллас
|13
|4
|4
|5
|15 - 22
|16
|12
|Реал Солт-Лейк
|14
|4
|2
|8
|13 - 19
|14
|13
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|14
|Сент-Луис Сити
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|15
|Лос-Анжелес Гэлакси
|14
|0
|4
|10
|12 - 33
|4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Кельн» сыграет в элитном дивизионе спустя год после вылета
Анатолий был полностью опустошен