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МЛС США
Лос-Анжелес Гэлакси
19.05.2025 04:00 – FT 2 : 2
Лос-Анджелес
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Major League Soccer
19 мая 2025, 08:36 | Обновлено 19 мая 2025, 08:37
285
0

Орландо разгромил Интер Майами, дубль Марко Ройса, Смоляков на замене

В MLS было сыгранно 2 матча

19 мая 2025, 08:36 | Обновлено 19 мая 2025, 08:37
285
0
Орландо разгромил Интер Майами, дубль Марко Ройса, Смоляков на замене
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Майами

В MLS проходит 14-й тур, в рамках которого состоялось 2 матча.

«Интер Майами» разгромно уступил «Орландо». Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс были на поле все 90 минут, но никто из них не отличился результативными действиями.

«ЛА Гэлакси» сыграл в результативную ничью с «Лос-Анджелелесом». Марко Ройс отличился спасительным дублем. Украинский фулбек «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков провел весь матч на скамье запасных.

Major League Soccer. 14-й тур

Интер Майами – Орландо – 0:3

Голы: Муриель, 43, Пашалич, 53, Торгаллсон, 90+4

ЛА Гэлакси – Лос-Анджелес – 2:2

Голы: Ройс, 6, 87 – Буанга, 13, Ордаз, 50

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Турнирная таблица MLS (Восточная конференция)

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Филадельфия Юнион 14 9 2 3 27 - 14 29
2 Цинциннати 14 9 2 3 19 - 15 29
3 Коламбус Крю 14 7 6 1 22 - 14 27
4 Нэшвилл 14 7 3 4 24 - 16 24
5 Орландо Сити 14 6 6 2 27 - 16 24
6 Интер Майами 13 6 4 3 24 - 21 22
7 Нью-Йорк Сити 14 6 3 5 15 - 14 21
8 Шарлотт 14 6 1 7 21 - 21 19
9 Чикаго Файр 13 5 4 4 24 - 24 19
10 Нью-Йорк Ред Буллз 14 5 3 6 20 - 17 18
11 Нью-Инглэнд Революшн 12 5 3 4 12 - 10 18
12 ДС Юнайтед 14 3 5 6 13 - 25 14
13 Торонто 14 3 4 7 16 - 18 13
14 Атланта Юнайтед 14 2 5 7 14 - 24 11
15 Монреаль Импакт 14 1 4 9 8 - 23 7
Полная таблица

Турнирная таблица MLS (Западная конференция)

Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ванкувер Вайткепс 13 8 4 1 24 - 10 28
2 Миннесота Юнайтед 14 7 4 3 22 - 13 25
3 Сан-Диего 14 7 3 4 25 - 16 24
4 Портленд Тимберс 14 6 5 3 23 - 20 23
5 Лос-Анджелес 14 6 4 4 25 - 20 22
6 Сиэтл Саундерс 14 5 5 4 21 - 19 20
7 Колорадо Рэпидс 14 5 4 5 16 - 20 19
8 Сан-Хосе Эртквейкс 14 5 3 6 29 - 23 18
9 Остин 14 5 3 6 9 - 16 18
10 Хьюстон Динамо 14 4 4 6 15 - 19 16
11 Даллас 13 4 4 5 15 - 22 16
12 Реал Солт-Лейк 14 4 2 8 13 - 19 14
13 Спортинг Канзас-Сити 14 3 3 8 19 - 24 12
14 Сент-Луис Сити 14 2 5 7 11 - 19 11
15 Лос-Анжелес Гэлакси 14 0 4 10 12 - 33 4
Полная таблица

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Интер Майами Major League Soccer (MLS) Орландо Сити Лос-Анджелес (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Марко Ройс Артем Смоляков Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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