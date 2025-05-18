Италия18 мая 2025, 22:35 | Обновлено 18 мая 2025, 23:02
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Рома – Милан. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Серии А
18 мая 2025, 22:35 | Обновлено 18 мая 2025, 23:02
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В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».
Встречу принимает «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.
Серия А. 37-й тур
Рома – Милан – 1:1 (обновляется)
Голы: Манчини, 3 – Феликс, 39
Удаление: Хименес, 21
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Паредес (Рома).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Милан).
21’
Сантьяго Хименес (Милан) получает красную карточку.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
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