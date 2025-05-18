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Чемпионат Италии
Рома
18.05.2025 21:45 – 68 2 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
18 мая 2025, 22:35 | Обновлено 18 мая 2025, 23:02
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Рома – Милан. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Серии А

18 мая 2025, 22:35 | Обновлено 18 мая 2025, 23:02
410
0
Рома – Милан. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Манчини

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».

Встречу принимает «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.

Серия А. 37-й тур

Рома – Милан – 1:1 (обновляется)

Голы: Манчини, 3 – Феликс, 39

Удаление: Хименес, 21

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Паредес (Рома).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Милан).
21’
Сантьяго Хименес (Милан) получает красную карточку.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
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Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Милан
Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу стартовые составы Артем Довбик Рома - Милан
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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