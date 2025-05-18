Рома – Милан. Видео голов и обзор (обновляется)

В воскресенье, 18 мая, проходит матч 37-го тура Серии А между «Ромой» и «Миланом».

Встречу принимает «Стадио Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч со скамьи запасных.

Серия А. 37-й тур

Рома – Милан – 1:1 (обновляется)

Голы: Манчини, 3 – Феликс, 39

Удаление: Хименес, 21